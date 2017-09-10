Премьер-лига, 9-й тур. «Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью

Завершился очередной матч 9-го тура РФПЛ. По ее итогам в первенстве России мог смениться лидер.
Премьер-лига. 9-й тур
АХМАТ – ЛОКОМОТИВ – 1:1 (0:0)
Грозный. 10 сентября.
Стадион: «Ахмат-Арена».
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Иванов (Раванелли, 83), Бериша (Лео, 61), Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенге (Садаев, 61).
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Баринов, 82), Фернандеш, Фарфан, Эдер (Тарасов, 63).
Гол: 0:1 – Родолфо (55, в свои ворота), 1:1 — Раванелли (84)
Предупреждение: Лео (66)
6 (3) удары (в створ) 15 (5)
13 фолы 16
3 угловые 2
4 офсайды 1
44 % владения мячом 56
Первыми отличились игроки «Ахмата», однако гол был отменен из-за положения «вне игры». А уже через минуту счет был открыт: экс-футболист «Локомотива» Родолфо направил мяч в собственные ворота после подачи углового. Однако под конец встречи вышедший на замену Раванелли нанес по воротам Гильерме хлесткий удар в нижний угол — голкипер не дотянулся. В итоге «железнодорожники» не смогли перегнать лидирующий в первенстве «Зенит», отставая от петербуржцев на один балл.
Фото: пресс-служба «Локомотива»
Источник: Еженедельник «Футбол»