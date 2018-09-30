Премьер-лига. 9-й тур. «Анжи» одолел «Зенит» в домашнем матче

В матче 9-го тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» встречался с санкт-петербургским «Зенитом». «Анжи» одержал первую домашнюю победу в сезоне.

Премьер-лига. 9-й тур

АНЖИ — ЗЕНИТ — 2:1 (0:0)

Каспийск. 30 сентября.

Стадион «Анжи-Арена».

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу (Глебов, 84), Чайковский, Долгов (Ахъядов, 69), Понсе (Ондуа, 80).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Нету, Набиуллин (Заболотный, 83), Шатов (Кузяев, 46), Ерохин, Паредес, Маркизио (Кокорин, 61), Дзюба, Дриусси.

Голы: 0:1 – Маркизио (47), 1:1 – Понсе (71), 2:1 – Кулик (83, с пенальти).

Предупреждения: Савичев (5), Паредес (9), Чайковский (59), Удалый (60), Белоруков (63), Понсе (72), Смольников (82).

Удаление: Белоруков (76)

4 (3) удары (в створ) 14 (9)

16 фолы 9

0 угловые 8

1 офсайды 0

37% владения мячом 63

В первом тайме команды показали обоюдоострую игру. «Зенит» предпринимал множество попыток подойти к воротом соперника, но оборона махачкалинцев не допускала опасных моментов в своей штрафной. «Анжи», в свою очередь, несколько раз проводил опасные контратаки, впрочем, не увенчавшихся успехом. В самом начале второго тайма свой первый мяч за петербургский клуб сильным ударом из-за пределов штрафной после подбора забил Маркизио. А на 71-й минуте матча «Анжи» сравнял счет — гол после борьбы в штрафной забил венесуэлец Понсе. На 76-й минуте махачкалинцы остались в меньшинстве — вторую желтую получил капитан «Анжи» Белоруков, а на 82 минуте махачкалинский клуб получил право на пенальти — в своей штрафной сфолил Смольников. «Анжи» одерживает 3-ю победу в сезоне, «Зенит» не может выиграть у дагестанского клуба 4-й матч подряд.