Премьер-лига. 8-й тур. «Рубин» сыграл вничью с «Арсеналом»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

На домашнем поле тульский «Арсенал» не смог одолеть «Рубин». Матч завершился со счетом 2:2, а казанская команда сравняла счет на последних минутах.

Премьер-лига. 8-й тур
АРСЕНАЛ ТУЛА — РУБИН — 2:2 (1:0)
Тула. 22 сентября.
Стадион «Арсенал». 8092 зрителя
Судья: Николай Волошин (Смоленск).
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, А. Денисов, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 67), Горбатенко, Мирзов (Лисовой, 60), Бакаев, Ожегович (Комбаров, 82).
«Рубин»: Иван Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Сорокин, Чико, Подберезкин (Могилевец (65), Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 47), Азмун.
Голы: 1:0 — Мохаммед (12), 2:0 — Бакаев (76), 2:1 — Игорь Коновалов (77), 2:2 — Уремович (90).
Предупреждения: Подберезкин (7), Берхамов (24), Могилевец (69), Денисов (78), Бухаров (83), Лисовой (85).
Незабитый пенальти: Байрамян (79).

 

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