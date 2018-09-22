Премьер-лига. 8-й тур. «Рубин» сыграл вничью с «Арсеналом»

На домашнем поле тульский «Арсенал» не смог одолеть «Рубин». Матч завершился со счетом 2:2, а казанская команда сравняла счет на последних минутах.

Премьер-лига. 8-й тур

АРСЕНАЛ ТУЛА — РУБИН — 2:2 (1:0)

Тула. 22 сентября.

Стадион «Арсенал». 8092 зрителя

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, А. Денисов, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 67), Горбатенко, Мирзов (Лисовой, 60), Бакаев, Ожегович (Комбаров, 82).

«Рубин»: Иван Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Сорокин, Чико, Подберезкин (Могилевец (65), Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 47), Азмун.

Голы: 1:0 — Мохаммед (12), 2:0 — Бакаев (76), 2:1 — Игорь Коновалов (77), 2:2 — Уремович (90).

Предупреждения: Подберезкин (7), Берхамов (24), Могилевец (69), Денисов (78), Бухаров (83), Лисовой (85).

Незабитый пенальти: Байрамян (79).