Премьер-лига. 8-й тур. «Локомотив» обыграл «Урал» на своем поле

На «РЖД Арене» состоялся матч 8-го чемпионата России между «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». «Железнодорожники» переиграли соперников со счетом 2:1 и догонали «Зенит» по очкам.

Премьер-лига. 8-й тур.

ЛОКОМОТИВ – УРАЛ – 2:1 (1:1)

Москва. 26 августа.

Стадион: «РЖД Арена».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Локомотив»: Гилерме, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И.Денисов, Рыбус, Фернандеш, Ан.Миранчук (Ротенберг, 90), Ал.Миранчук, Фарфан (Тарасов, 80).

«Урал»: Годзюр, Ароян, Балажиц, Бикфалви (Евсеев, 59), Чантурия (Григорьев, 74), Бавин (Бумаль, 68), Кулаков, Димитров, Ильин, Меркулов, Емельянов.

Голы: 1:0 – Фарфан (21), 1:1 – Гилерме (32, автогол), 2:1 – Миранчук Ал. (56)

16 (8) удары (в створ) 7 (3)

15 фолы 7

8 угловые 6

3 офсайды 0

48 % владения мячом 52

Начало матча прошло в спокойном темпе. Первый опасный момент создали екатеринбуржцы ближе к 20-й минуте, но Гилерме в прыжке отбил мяч после удара головой от Балажица. «Локомотив» ответил своей атакой и в результате разыгранного углового вышел вперед. Фарфан оказался расторопнее всех в штрафной площади и переправил снаряд в ворота.

«Уралу» удалось быстро зажечь вторую единичку на табло стадиона. Димитров выполнил прострел во вратарскую, мяч задел ногу Гилерме и оказался в сетке. Примечательно, что этот гол стал для оранжево-черных четвертым из восьми в этом сезоне из забитых в период с 30-й по 45-ую минуту.

В середине второго тайма «Локомотив» снова вышел вперед. Гол, ставший победным в матче, организовали братья Миранчуки. Антон выполнил передачу пяткой на Алексея, и тот отправил его в ворота Годзюра.

Арбитр встречи не показал ни одной желтой карточки.

Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»