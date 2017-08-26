Премьер-лига. 8-й тур. «Локомотимв» оказался сильнее «Урала»

Состоялся очередной матч 8-го тура РФПЛ «Локомотимв» победил «Урал»

Премьер-лига. 8-й тур.

ЛОКОМОТИВ — УРАЛ – 2:1 (1:1)



Казань. 26 августа.

Стадион: «РЖД Арена». 11 477 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

«Локомотимв» : Гилерме, Пейчинович, Рыбус, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Фарфан (Тарасов, 80), Миранчук А. (Ротенберг, 90), Миранчук А., Баринов

«Урал» : Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Димитров, Бавин (Бумаль, 68), Чантурия (Григорьев, 74), Кулаков, Бикфалви (Евсеев, 59), Емельянов, Ильин

Гол: 1:0 — Фарфан (21), 1:1 — Гильерме (32, в свои ворота), 2:1 — Миранчук. А (56)

15 (8) удары (в створ) 12 (2)

15 фолы 7

8 угловые 6

3 офсайды 0

45 % владения мячом 55

Джефферсон Фарфан вывел москвичей вперёд на 21-й минуте встречи. Ответный мяч уральцев на 32-й минуте влетел в сетку ворот «Локомотива» рикошетом от ноги вратаря Маринато Гилерме. А победу команде Юрия Семина принес точный удар Алексея Миранчука на 56-й минуте встречи. На данный момент только «Зенит» имеет 0 в графе поражения.

Фото: Твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»