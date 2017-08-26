Премьер-лига. 8-й тур. «Локомотимв» оказался сильнее «Урала»

Автор: Евгений Морозов 0

Состоялся очередной матч 8-го тура РФПЛ «Локомотимв» победил  «Урал»

Премьер-лига. 8-й тур.

ЛОКОМОТИВ — УРАЛ – 2:1 (1:1)

Казань. 26 августа.
Стадион: «РЖД Арена». 11 477 зрителей.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

«Локомотимв» : Гилерме, Пейчинович, Рыбус, Кверквелия, Игнатьев, Фернандеш, Денисов И., Фарфан (Тарасов, 80), Миранчук А. (Ротенберг, 90), Миранчук А., Баринов
«Урал» Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Димитров, Бавин (Бумаль, 68), Чантурия (Григорьев, 74), Кулаков, Бикфалви (Евсеев, 59), Емельянов, Ильин

Гол: 1:0 — Фарфан (21), 1:1 — Гильерме (32, в свои ворота), 2:1 — Миранчук. А (56)

15 (8) удары (в створ) 12 (2)
15 фолы 7
8 угловые 6
3 офсайды 0
45 % владения мячом 55

Джефферсон Фарфан вывел москвичей вперёд на 21-й минуте встречи. Ответный мяч уральцев на 32-й минуте влетел в сетку ворот «Локомотива» рикошетом от ноги вратаря Маринато Гилерме. А победу команде Юрия Семина принес точный удар Алексея Миранчука на 56-й минуте встречи. На данный момент только «Зенит» имеет 0 в графе поражения.

Фото: Твиттер «Локомотива»
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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