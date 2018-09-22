Премьер-лига. 8-й тур. «Динамо» в домашнем матче уступило «Анжи»

«Динамо» в Химках проиграло «Анжи». Махачкалинцы одержали вторую победу в сезоне.

Премьер-лига. 8-й тур

ДИНАМО — АНЖИ — 0:1 (0:0)

Химки. 22 сентября.

Стадион: «Арена Химки».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Динамо» Москва: Шунин, Хольмен, Рауш, Рыков, Шуньич, Теттех, Жоаозиньо, Кардозу, Соу (Марков, 53), Панченко (Черных,63), Луценко.

«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Савичев, Гиголаев, Чайковский (Хамдамов,48), Кулик, Рабиу (Ондуа, 89), Долгов (Удалый, 70), Понсе.

Гол: 0:1 — Понсе (50)

Нереализованный пенальти: Луценко (90 — вратарь)

Предупреждения: Чайковский (15), Новосельцев (59), Дюпин (88)

15 (8) удары (в створ) 5 (4)

10 фолы 13

8 угловые 4

0 офсайды 3

60 % владения мячом 40

Матч прошел на домашнем стадионе московского «Динамо» «Арена Химки». Первый тайм прошел без явного преимущества какой-либо из команд, москвичи имели несколько потенциально опасных моментов, но не сумели их использовать из-за собственных ошибок и мастерства вратаря гостей Дюпина.

Первый гол в матче был забит навесным ударом спустя 5 минут после начала второго тайма вследствие стремительной атаки «Анжи», автором мяча стал венесуэльский нападающий махачкалинцев Понсе. Во второй половине игры инициатива перешла к московскому клубу. Махачкалинцы, встав в глухую оборону, успешно отражали атаки на свои ворота вплоть до 90 минуты матча, когда в ворота дагестанской команды был назначен пенальти после игры рукой Белорукова в собственной штрафной. Но гола не случилось: удар Луценко в стремительном прыжке парировал Дюпин. Матч завершился победой махачкалинского «Анжи».

Фото: пресс-служба ФК «Динамо» Москва

Источник: Еженедельник «Футбол»