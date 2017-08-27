Премьер-лига. 8-й тур. «ЦСКА» проиграл «Ахмату» из-за судейской ошибки

На стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 8-го чемпионата России между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом». Подопечные Олега Кононова одержали скандальную победу над армейцами и прервали четырехматчевую серию из поражений.

Премьер-лига. 8-й тур.

ЦСКА – АХМАТ – 0:1 (0:1)

Москва. 27 августа.

Стадион: «ВЭБ Арена».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин (Чалов, 63), Щенников, Марио Фернандес, Дзагоев (Миланов, 80), Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо.

«Ахмат»: Городов, Уциев (Семенов, 82), Мохаммади, Родолфо, Анхель, Сампайо, Швец, Бериша (76), Садаев (Иванов, 67), Митришев, Исмаэл.

Голы: 0:1 – Садаев (45),

Предупреждения: Анхель (53), Городов (65), Уциев (78)

22 (6) удары (в створ) 10 (4)

6 фолы 13

10 угловые 3

3 офсайды 1

70 % владения мячом 30

В первом тайме ЦСКА имел подавляющее преимущество по владению мячом. Трижды красно-синие пробивали штрафные удары из опасных позиций, но успеха не добились. Самый острый момент создал новоиспеченный бомбардир армейцев Щенников, но чудеса реакции продемонстрировал Городов. В итоге, перед самым перерывом вперед вышли грозненцы. Гол получился одновременно курьезным и скандальным. Сначала Васин промахнулся мимо мяча, а затем снаряд вышел за пределы поля. Но судьи этого не увидели, и Митришев сделал голевую передачу на Садаева. Удар нападающего стал первым для «Ахмата» в створ ворот.

В начале второй половины встречи Витиньо вновь попал в стенку после штрафного удара, а Акинфеев дважды выручил своих партнеров. Хозяева яростно пытались сравнять счет, но гостей продолжал спасать Городов. Однажды Родолфо успел выбить мяч с линии ворот. Встреча так и закончилась минимальной победой «Ахмата».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»