Премьер-лига. 8-й тур. «Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью

«Оренбург» прервал победную серию «Ахмата». В этой встрече голы забили Анхель и Афонин.

Премьер-лига. 8-й тур

АХМАТ — ОРЕНБУРГ — 1:1 (1:0)

Грозный. 22 сентября.

Стадион: «Ахмат-Арена».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Мбенге, 83), Семенов, Мохаммади Кешмази, Анхель Ромеро, Швец, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев (Гащенков, 70), Балай (Бериша, 58).

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Алвеш, 74), Попович, Мишкич (Чиркин, 15), Деспотович (Козлов, 90).

Голы: 1:0 — Анхель (22), 1:1 — Афонин (68).

Предупреждения: Думбия (50), Попович (60), Афонин (63), Бериша (80), Ойеволе (80).

12 (4) удары (в створ) 6 (3)

9 фолы 20

5 угловые 4

1 офсайды 2

52 % владения мячом 48

Для нападающего «Ахмата» Магомета Митришева эта встреча являлась юбилейной. Футболист проводил 100 матч в РПЛ. Что касается самой игры, то хозяева с первых минут завладели мячом и спустя 20 минут открыли счет в матче. Исмаэл выполнил подачу с углового, и Анхель, продавив защитника «Оренбурга», отправил мяч в сетку. Пропущенный гол заставил гостей активизироваться. Но до перерыва распечатать ворота Городова у них не получилось.

Во втором тайме «Оренбург» продолжил свой натиск на ворота «Ахмата» и сравнял счет. Терехов навесил с фланга, Попович пробил в перекладину, однако Афонин первым оказался на добивании и расстрелял ворота грознинцев.

Фото: ФК «Ахмат»

Источник: Еженедельник «Футбол»