Премьер-лига. 8-й тур. «Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью

Автор: Михаил Серебряков 0

Ахмат

«Оренбург» прервал победную серию «Ахмата». В этой встрече голы забили Анхель и Афонин. 

Премьер-лига. 8-й тур
АХМАТ — ОРЕНБУРГ — 1:1 (1:0)
Грозный. 22 сентября.
Стадион: «Ахмат-Арена»
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Мбенге, 83), Семенов, Мохаммади Кешмази, Анхель Ромеро, Швец, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев (Гащенков, 70), Балай (Бериша, 58).
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Алвеш, 74), Попович, Мишкич (Чиркин, 15), Деспотович (Козлов, 90).
Голы: 1:0 — Анхель (22), 1:1 — Афонин (68).
Предупреждения: Думбия (50), Попович (60), Афонин (63), Бериша (80), Ойеволе (80).

12 (4) удары (в створ) 6 (3)
9 фолы 20
5 угловые 4
1 офсайды 2
52 % владения мячом 48

Для нападающего «Ахмата» Магомета Митришева эта встреча являлась юбилейной. Футболист проводил 100 матч в РПЛ. Что касается самой игры, то хозяева с первых минут завладели мячом и спустя 20 минут открыли счет в матче. Исмаэл выполнил подачу с углового, и Анхель, продавив защитника «Оренбурга», отправил мяч в сетку. Пропущенный гол заставил гостей активизироваться. Но до перерыва распечатать ворота Городова у них не получилось.

Во втором тайме «Оренбург» продолжил свой натиск на ворота «Ахмата» и сравнял счет. Терехов навесил с фланга, Попович пробил в перекладину, однако Афонин первым оказался на добивании и расстрелял ворота грознинцев.

Фото: ФК «Ахмат»
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Квинси Промес

«Локомотив» уступил «Оренбургу», новый покупатель на Промеса, Роналду забил первый гол за «Ювентус». Главные новости дня

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

РПЛ. Календарь чемпионата России-2018/19. Результаты

Премьер-лига. 3-й тур. «Арсенал» забил три мяча «Ахмату», играя в меньшинстве

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 