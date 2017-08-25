Премьер-лига. 8-й тур. «Анжи» обыграл «Уфу»

Автор: Евгений Морозов 0

Состоялся первый матч 8-го тура РФПЛ . «Анжи» минимально обыграл «Уфу».

Премьер-лига. 8-й тур.
АНЖМ – УФА – 1:0 (1:0)
Каспийск. 21 августа.
Стадион: «Анжи-Арена».
Судья:  Алексей Николаев (Москва)

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Афонин, Брызгалов, Данченко (Хабулов, 80), Маркелов (Яковлев, 57), Долгов (Базелюк, 68), Лескано.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе (Абдулавов, 46), Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Кротов, 65), Игбун, Фатай (Сысуев, 63).

Голы:  1:0 — Лескано (18)
Предупреждения: Йокич (45), Маркелов (51), Сысуев (69)

6 (2) удары (в створ)  (2)
21 фолы 21
угловые 8
офсайды 1
48 % владения мячом 52

 

«Анжи» взял три очка в домашнем матче с «Уфой». В первом тайме махачкалинцы воспользовались ошибкой уфимцев, а затем хорошо сыграли на удержание, не дав гостям отыграться. Игра не порадовала болельщиков обилием моментов, и один гол в итоге решил судьбу встречи.

Фото: Официальный твиттер «Анжи»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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