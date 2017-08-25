Премьер-лига. 8-й тур. «Анжи» обыграл «Уфу»

Состоялся первый матч 8-го тура РФПЛ . «Анжи» минимально обыграл «Уфу».

Премьер-лига. 8-й тур.

АНЖМ – УФА – 1:0 (1:0)

Каспийск. 21 августа.

Стадион: «Анжи-Арена».

Судья: Алексей Николаев (Москва)

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Афонин, Брызгалов, Данченко (Хабулов, 80), Маркелов (Яковлев, 57), Долгов (Базелюк, 68), Лескано.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе (Абдулавов, 46), Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Кротов, 65), Игбун, Фатай (Сысуев, 63).

Голы: 1:0 — Лескано (18)

Предупреждения: Йокич (45), Маркелов (51), Сысуев (69)

6 (2) удары (в створ) (2)

21 фолы 21

3 угловые 8

0 офсайды 1

48 % владения мячом 52

«Анжи» взял три очка в домашнем матче с «Уфой». В первом тайме махачкалинцы воспользовались ошибкой уфимцев, а затем хорошо сыграли на удержание, не дав гостям отыграться. Игра не порадовала болельщиков обилием моментов, и один гол в итоге решил судьбу встречи.

Фото: Официальный твиттер «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»