Премьер-лига. 7-й тур. «Зенит» одержал шестую победу в этом сезоне

Автор: Лидия Дидык 0

Амкар

Завершилась игра «Амкар» — «Зенит». Гости минимально победители благодаря голу Александра Кокорина. 

Премьер-лига. 7-й тур.
АМКАР — ЗЕНИТ – 0:1 (0:0)
Пермь. 20 августа.
Стадион: «Звезда». 8739 зрителей.
Судья: Алексей Матюнин (Москва)
Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Сиваков, Занев, Конде, Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Милькович (Гол, 78), Баланович, Идову, Гасилин (Бодул, 34).
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87, Полоз (Панюков, 80), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66).
Голы: 0:1 — Кокорин (61),
Предупреждения: Идову (63), Краневиттер (85), Лунев (90).

16 (8) удары (в створ) 10 (7)
фолы 12
угловые 7
1 офсайды 3
53 % владения мячом 47

В конце прошлого сезона «Амкар» лишил «Зенит» путевки в Лигу чемпионов. Питерцы сумели взять реванш у уральского круба. Первый тайм оказался невероятно скучным: гости не могли провести ни одной нормальной атаки, а хозяева упустили отличный шанс, чтобы выйти вперед. Во второй половине матча Александр Кокорин в шестой раз за сезон отличился в Премьер-Лиге. Как итог: «Зенит» продолжает лидировать с 19 очками в чемпионате, вы проиграв седьмой матч кряду.

Фото: официальный твиттер «Зенита»
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Дзюба и Кутепов

«Зенит» планирует избавиться от Артема Дзюбы

Кокорин

Александр Кокорин и Игорь Акинфеев — в списке топ-50 знаменитостей России

Кокорин

Александр Кокорин об уходе Дзюбы: «В «Зените» на Артема надеются»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 