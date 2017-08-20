Премьер-лига. 7-й тур. «Зенит» одержал шестую победу в этом сезоне

Завершилась игра «Амкар» — «Зенит». Гости минимально победители благодаря голу Александра Кокорина.
Премьер-лига. 7-й тур.
АМКАР — ЗЕНИТ – 0:1 (0:0)
Пермь. 20 августа.
Стадион: «Звезда». 8739 зрителей.
Судья: Алексей Матюнин (Москва)
Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Сиваков, Занев, Конде, Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Милькович (Гол, 78), Баланович, Идову, Гасилин (Бодул, 34).
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87, Полоз (Панюков, 80), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66).
Голы: 0:1 — Кокорин (61),
Предупреждения: Идову (63), Краневиттер (85), Лунев (90).
16 (8) удары (в створ) 10 (7)
7 фолы 12
2 угловые 7
1 офсайды 3
53 % владения мячом 47
В конце прошлого сезона «Амкар» лишил «Зенит» путевки в Лигу чемпионов. Питерцы сумели взять реванш у уральского круба. Первый тайм оказался невероятно скучным: гости не могли провести ни одной нормальной атаки, а хозяева упустили отличный шанс, чтобы выйти вперед. Во второй половине матча Александр Кокорин в шестой раз за сезон отличился в Премьер-Лиге. Как итог: «Зенит» продолжает лидировать с 19 очками в чемпионате, вы проиграв седьмой матч кряду.
Фото: официальный твиттер «Зенита»
Источник: Еженедельник «Футбол»