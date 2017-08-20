Премьер-лига. 7-й тур. «Зенит» одержал шестую победу в этом сезоне

Завершилась игра «Амкар» — «Зенит». Гости минимально победители благодаря голу Александра Кокорина.

Премьер-лига. 7-й тур.

АМКАР — ЗЕНИТ – 0:1 (0:0)

Пермь. 20 августа.

Стадион: «Звезда». 8739 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Сиваков, Занев, Конде, Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Милькович (Гол, 78), Баланович, Идову, Гасилин (Бодул, 34).

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87, Полоз (Панюков, 80), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66).

Голы: 0:1 — Кокорин (61),

Предупреждения: Идову (63), Краневиттер (85), Лунев (90).

16 (8) удары (в створ) 10 (7)

7 фолы 12

2 угловые 7

1 офсайды 3

53 % владения мячом 47

В конце прошлого сезона «Амкар» лишил «Зенит» путевки в Лигу чемпионов. Питерцы сумели взять реванш у уральского круба. Первый тайм оказался невероятно скучным: гости не могли провести ни одной нормальной атаки, а хозяева упустили отличный шанс, чтобы выйти вперед. Во второй половине матча Александр Кокорин в шестой раз за сезон отличился в Премьер-Лиге. Как итог: «Зенит» продолжает лидировать с 19 очками в чемпионате, вы проиграв седьмой матч кряду.

Фото: официальный твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»