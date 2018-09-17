Премьер-лига. 7-й тур. «Урал» и «Ростов» разошлись ничьей

В заключительном матче 7-ого тура РПЛ встречались «Урал» и «Ростов». Команды сыграли вничью, а подопечные Валерия Карпина поднялись на второе место.

Премьер-лига. 7-й тур

УРАЛ — РОСТОВ — 1:1 (0:0)

Екатеринбург. 17 сентября.

Стадион «Екатеринбург Арена». 18337 зрителей

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Урал»: Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе (Эль-Кабир, 70), Ильин.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк (Логашов, 80), Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов (Зуев, 90), Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон (Шомуродов, 83) .

Голы: 1:0 — Ароян (47), 1:1 — Ионов (49).

Предупреждения: Гулиев (61), Бумаль (85), Фидлер (90).

7 (3) удары (в створ) 12 (6)

17 фолы 15

2 угловые 9

1 офсайды 1

59 % владения мячом 41

Первый гол в этой встрече был забит только во втором тайме, счет открыли хозяева. После подачи с углового Ароян ударом головой не оставил шансов Абаеву. «Желто-синие» сразу же сравняли счет. Гулиев прорвался в чужую штрафную с правого фланга, прострелил Ионову, который сильным ударом в касание поразил ворота Годзюры. Ростовчане поднялись на второю строчку, обогнав московский «Спартак».

Фото: ФК Урал

Источник: Еженедельник «Футбол»