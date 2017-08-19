Премьер-лига. 7-й тур. «Урал» и ЦСКА сыграли по нулям

Состоялся очередной матч 7-го тура РФПЛ. ЦСКА и «Урал» разошлись миром.

Премьер-лига. 7-й тур.

УРАЛ – ЦСКА – 0:0

Екатеринбург. 19 августа.

Стадион: «СКБ-Банк Арена — Уралмаш».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер (Портнягин, 82), Григорьев (Евсеев, 62), Бавин (Емельянов, 68), Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин (Миланов, 82), Оланаре (Витиньо, 52), Дзагоев (Чалов, 64).

Предупреждения: Дзагоев (44), Набабкин (64), Евсеев (89)

7 (5) удары (в створ) 6 (3)

14 фолы 20

11 угловые 12

1 офсайды 4

58 % владения мячом 42

За 90 минут матча команды так и не позорить ворота друг-друга, хотя моменты для того были. Но финальный свисток арбитра зафиксировал на табло унылые нули.

Фото: ЦСКА

Источник: еженедельник «Футбол»