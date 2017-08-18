Премьер-лига. 7-й тур. «Тосно» и «СКА» мячей не забили

Премьер-лига. 7-й тур.

ТОСНО – СКА-ХАБАРОВСК – 0:0

Санкт-Петербург. 18 августа.

Стадион: «Петровский». 8230 зрителей.

Судья: Сергей Куликов (Саранск)

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Казаев, 61), Роша (Мирзов, 82), Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Марков, 75).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко (Калинский, 62), Наваловский, Дедечко, Корян (Христов, 74), Федотов (Казанков, 64), Маркович.

9 (1) удары (в створ) 2 (1)

9 фолы 16

8 угловые 4

1 офсайды 1

58 % владения мячом 42

В концовке первого тайма «Тосно» сумело забить гол, но из-за положения вне игры взятие ворот было отменено. Второй тайм хозяева провели еще более активно, чем первый, и два раза попали в перекладину. Гости пытались играть на контратаках, но до опасного момента дело так и не дошло. «СКА» набирает 5 очков, а «Тосно» 7.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Global Look Press