Премьер-лига. 7-й тур. «Тосно» и «СКА» мячей не забили

Премьер-лига. 7-й тур.
ТОСНО – СКА-ХАБАРОВСК – 0:0
Санкт-Петербург. 18 августа.
Стадион: «Петровский». 8230 зрителей.
Судья: Сергей Куликов (Саранск)
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Казаев, 61), Роша (Мирзов, 82), Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Марков, 75).
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко (Калинский, 62), Наваловский, Дедечко, Корян (Христов, 74), Федотов (Казанков, 64), Маркович.
9 (1) удары (в створ) 2 (1)
9 фолы 16
8 угловые 4
1 офсайды 1
58 % владения мячом 42
В концовке первого тайма «Тосно» сумело забить гол, но из-за положения вне игры взятие ворот было отменено. Второй тайм хозяева провели еще более активно, чем первый, и два раза попали в перекладину. Гости пытались играть на контратаках, но до опасного момента дело так и не дошло. «СКА» набирает 5 очков, а «Тосно» 7.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Global Look Press