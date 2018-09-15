Премьер-лига. 7-й тур. «Рубин» минимально победил «Енисей»

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал на своем поле красноярский «Енисей». Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Премьер-лига. 7-й тур
РУБИН — ЕНИСЕЙ — 1:0
Казань. 15 сентября.
Стадион: «Казань Арена». 27243 зрителя
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) .
«Рубин»: Коновалов, Чико, Навас, Сорокин, Камболов, Могилевец, Байрамян (Устинов, 86), Коновалов, Гранат, Полоз (Бухаров, 72), Азмун (Подберезкин, 79).
«Енисей»: Юрченко, Занев, Кичин, Гаджибеков, Дугалич, Костюков, Семакин, Комков, Комолов (Кутьин, 77), Зотов (Саркисов, 57), Огуде.
Голы: 1:0 — Полоз (5)
Предупреждения: Дугалич (40), Огуде (50), Чико (64), Гранат (69).
6 (2) удары (в створ) 10 (9)
12 фолы 5
3 угловые 4
1 офсайды 3
44 % владения мячом 56
Героем в составе «Рубина» стал Дмитрий Полоз. Он отличился в самом начале поединка. Сердар Азмун выскочил на ворота гостей, но сам бить не стал. Иранец откатил направо на Полоза, который уверенно расстрелял владения «Енисея». У гостей были шансы восстановить равновесие на табло, однако они ими не воспользовались. Минимальная победа казанцев.
В матче следующего тура казанская команда на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а красноярцы примут на своем поле екатеринбургский «Урал». Обе встречи пройдут 22 сентября.
Фото: твиттер ФК «Динамо»
Источник: Еженедельник «Футбол»