Премьер-лига. 7-й тур. «Рубин» минимально победил «Енисей»

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал на своем поле красноярский «Енисей». Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Премьер-лига. 7-й тур

РУБИН — ЕНИСЕЙ — 1:0

Казань. 15 сентября.

Стадион: «Казань Арена». 27243 зрителя

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) .

«Рубин»: Коновалов, Чико, Навас, Сорокин, Камболов, Могилевец, Байрамян (Устинов, 86), Коновалов, Гранат, Полоз (Бухаров, 72), Азмун (Подберезкин, 79).

«Енисей»: Юрченко, Занев, Кичин, Гаджибеков, Дугалич, Костюков, Семакин, Комков, Комолов (Кутьин, 77), Зотов (Саркисов, 57), Огуде.

Голы: 1:0 — Полоз (5)

Предупреждения: Дугалич (40), Огуде (50), Чико (64), Гранат (69).

6 (2) удары (в створ) 10 (9)

12 фолы 5

3 угловые 4

1 офсайды 3

44 % владения мячом 56

Героем в составе «Рубина» стал Дмитрий Полоз. Он отличился в самом начале поединка. Сердар Азмун выскочил на ворота гостей, но сам бить не стал. Иранец откатил направо на Полоза, который уверенно расстрелял владения «Енисея». У гостей были шансы восстановить равновесие на табло, однако они ими не воспользовались. Минимальная победа казанцев.

В матче следующего тура казанская команда на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а красноярцы примут на своем поле екатеринбургский «Урал». Обе встречи пройдут 22 сентября.

Фото: твиттер ФК «Динамо»

Источник: Еженедельник «Футбол»