Премьер-лига, 7-й тур. «Локомотив» одерживает волевую победу над «Спартаком»

Завершилась игра «Спартак» — «Локомотив». «Красно-белые», оставшись в меньшинстве, упускают победу.

Премьер-лига. 7-й тур.

СПАРТАК — ЛОКОМОТИВ – 3:4 (2:0)

Москва. 19 августа.

Стадион: «Открытие Арена». 33 027 зрителей.

Судья: Игорь Федотов (Москва)

Спартак: Селихов, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Пашалич (Фернандо, 73), Глушаков, Самедов, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Промес, Луис Адриано.

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов (Ан. Миранчук, 46), Игнатьев, Баринов (Коломейцев, 78), Ал. Миранчук, Рыбус (В. Денисов, 46), Фернандеш, Фарфан.

Голы: 1:0 — Глушаков (30), 2:0 — Луис Адриано (43), 2:1 – Баринов (48), 2:2 — Ал. Миранчук (68), 2:3 — Коломейцев (83), 2:4 — Фернандеш (90), 3:4 — Промес (90).

Предупреждения: Самедов (27), Ал. Миранчук (59), Фернандеш (63), Игнатьев (72).

Удаление: Самедов (45).

16 (8) удары (в створ) 10 (7)

7 фолы 12

2 угловые 7

1 офсайды 3

53 % владения мячом 47

«Спартак» и «Локомотив» проводили очную встречу после поражений в последнем туре. «Красно-белые» активно начали игру, но первыми шанс забить имели «железнодорожники» — сначала Пашалич накрыл удар. А затем выручил Селихов. На 30-й минуте Промес с левого угла штрафной нашел свободного Глушакова и Денис, опередив защитника, воткнул мяч в дальний угол – 1:0. Под занавес тайма Квинси вновь разрезал пасом оборону «Локомотива» и Луис Адриано, выйдя один на один, в касание отправил второй гол в ворота «красно-зеленых». Настроение «Спартаку» подпортил Самедов, который нетеатральным нырком заработал вторую желтую карточку. Во второй половине «железнодорожники» взвинтили тем и вскоре сократили отставание – Баринов забил с передачи Фернандеша – 2:1. В середине тайма Фернандеш подал с левого фланга и Алексей Миранчук легко перекидывает Селихова – 2:2. А за 7 минут до конца игры вышедший на замену Коломейцев в контратаке использовал передачу вразрез от Фарфана – 2:3! Довершил кам-бэк герой матча Фернандеш, ударом с 35 метров пробивший руки Селихова. Вскоре Промес сократил отставание, однако было уже поздно. 4:3 — суперволевая победа «Локомотива».

Фото: Твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»