Премьер-лига. 7-й тур. ЦСКА победил «Уфу»

ЦСКА разгромил «Уфу». Дубль оформил Жамалетдинов.

Премьер-лига. 7-й тур

УФА — ЦСКА — 0:3 (0:1)

Уфа 15 сентября.

Стадион: «Нефтяник.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин (Сейдахмет, 68), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич (Ванек, 65), Тилль, Сысуев, Бизяк. (Кротов , 59)

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Магнуссон (Жамалетдинов , 25), Бекао, Набабкин, Ахметов (Дзагоев, 75), Обляков, Влашич, Чалов, Эрнандес (Ефремов , 19).

Голы: 0:1 — Чалов (45), 0:2 — Жамалетдинов (59), 0:3 — Жамалетдинов (63).

Предупреждения: Магнуссон (13), Пауревич (47), Сухов (69).

6 (2) удары (в створ) 10 (9)

12 фолы 5

3 угловые 4

1 офсайды 3

44 % владения мячом 56

Уже в первом тайме ЦСКА провел две вынужденные замены. Но это не помешало москвичам разгромить «Уфу». Вначале Табидзе неудачно скинул мяч, что позволило Чалову расстрелять ворота хозяев. После перерыва ЦСКА сумел забить дважды. Дубль оформил Жамалетдинов. Сперва футболист забил головой с подачи Влашича, а затем замкнул прострел с фланга.

Фото: ФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»