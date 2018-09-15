Премьер-лига. 7-й тур. «Арсенал» разгромил «Крылья Советов»

На домашнем поле тульский «Арсенал» победил «Крылья Советов» со счетом 4:0. Героем встречи стал Сергей Ткачев, оформив дубль.
Премьер-лига. 7-й тур
АРСЕНАЛ ТУЛА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 4:0 (1:0)
Тула. 15 сентября.
Стадион: «Арсенал». 8092 зрителя
Судья: Сергей Карасев (Москва).
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Денисов, Хагуш, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 76), Горбатенко, Ткачев (Мирзов, 68), Джорджевич, Кангва (Бакаев, 73).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Чичерин, Бурлак, Денисов, Ткачук, Башкиров (Мияйлович 76), Чочиев (Рогель, 46), Антон, Канунников, Соболев (Молло, 59).
Голы: 1:0 — Ткачев (21), 2:0 — Ткачев (50), Джорджевич (73), Бакаев (82).
Предупреждения: Молло (78).
19 (11) удары (в створ) 9 (1)
14 фолы 12
2 угловые 6
1 офсайды 1
60 % владения мячом 40
В середине первого тайма ударом в касание Ткачев открывает счет этой встречи. Дубль игрок оформил после перерыва с передачи Берхамова. Далее отличился Джорджевич, сыграв на добивании. И после рикошета от вратаря «Крыльев» последний гол в этом матче забил Бакаев. После этой победы «Арсенал» Олега Кононова поднялся на десятое место.
Фото: ПФК «Арсенал» Тула
Источник: Еженедельник «Футбол»