Премьер-лига. 7-й тур. «Арсенал» разгромил «Крылья Советов»

На домашнем поле тульский «Арсенал» победил «Крылья Советов» со счетом 4:0. Героем встречи стал Сергей Ткачев, оформив дубль.

Премьер-лига. 7-й тур

АРСЕНАЛ ТУЛА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 4:0 (1:0)

Тула. 15 сентября.

Стадион: «Арсенал». 8092 зрителя

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Денисов, Хагуш, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 76), Горбатенко, Ткачев (Мирзов, 68), Джорджевич, Кангва (Бакаев, 73).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Чичерин, Бурлак, Денисов, Ткачук, Башкиров (Мияйлович 76), Чочиев (Рогель, 46), Антон, Канунников, Соболев (Молло, 59).

Голы: 1:0 — Ткачев (21), 2:0 — Ткачев (50), Джорджевич (73), Бакаев (82).

Предупреждения: Молло (78).

19 (11) удары (в створ) 9 (1)

14 фолы 12

2 угловые 6

1 офсайды 1

60 % владения мячом 40

В середине первого тайма ударом в касание Ткачев открывает счет этой встречи. Дубль игрок оформил после перерыва с передачи Берхамова. Далее отличился Джорджевич, сыграв на добивании. И после рикошета от вратаря «Крыльев» последний гол в этом матче забил Бакаев. После этой победы «Арсенал» Олега Кононова поднялся на десятое место.

Фото: ПФК «Арсенал» Тула

Источник: Еженедельник «Футбол»