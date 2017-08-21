Премьер-лига. 7-й тур. «Арсенал» на выезде обыграл «Ахмат»

«Арсенал» на выезде обыграл «Ахмат». Победный гол в ворота хозяев забил Лука Джорджевич.

Премьер-лига. 7-й тур.

АХМАТ – АРСЕНАЛ – 1:2 (0:1)

Грозный. 21 августа.

Стадион: «Ахмат-Арена».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Родолфо (Садаев, 46), Митришев, Иванов, Жаба, Швец, Филипе Сампайо (Раванелли, 72), Ахъядов (Бериша, 46).

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров, Максимов (Денисов,89), Боурчану, Чаушич, Ткачев (Хагуш, 74), Горбатенко, Джорджевич (Расич, 78).

Голы: 0:1 — Ткачев (30), 1:1 — Садаев (75), Джорджевич (76).

Предупреждения: Швец (55), Джорджевич (77), Альварес (84).

Незабитый пенальти: Жаба (70).

6 (4) удары (в створ) 5 (3)

12 фолы 23

3 угловые 2

2 офсайды 1

54 % владения мячом 46

«Ахмат», великолепно стартовавший в августе, пошел на спад. Последние четыре матча команда из Грозного проиграла. «Арсенал» же одержал вторую победу в текущем сезоне. Гости в первом же тайме прессинговали и добились желаемого. В середине тайма Ткачев отлично сработал на добивании и вывел хозяев поля вперед. Вторая половина матча оказалось куда ярче: тут и незабитый пенальти «Ахмата», голевая передача новичка хозяев поля — Раванелли и второй гол «Арсенала». В результате — 1:2 и победа туляков на выезде.

Фото: Официальный твиттер «Арсенала»

Источник: Еженедельник «Футбол»