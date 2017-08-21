Премьер-лига. 7-й тур. «Арсенал» на выезде обыграл «Ахмат»

«Арсенал» на выезде обыграл «Ахмат». Победный гол в ворота хозяев забил Лука Джорджевич.
Премьер-лига. 7-й тур.
АХМАТ – АРСЕНАЛ – 1:2 (0:1)
Грозный. 21 августа.
Стадион: «Ахмат-Арена».
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).
«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Родолфо (Садаев, 46), Митришев, Иванов, Жаба, Швец, Филипе Сампайо (Раванелли, 72), Ахъядов (Бериша, 46).
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров, Максимов (Денисов,89), Боурчану, Чаушич, Ткачев (Хагуш, 74), Горбатенко, Джорджевич (Расич, 78).
Голы: 0:1 — Ткачев (30), 1:1 — Садаев (75), Джорджевич (76).
Предупреждения: Швец (55), Джорджевич (77), Альварес (84).
Незабитый пенальти: Жаба (70).
6 (4) удары (в створ) 5 (3)
12 фолы 23
3 угловые 2
2 офсайды 1
54 % владения мячом 46
«Ахмат», великолепно стартовавший в августе, пошел на спад. Последние четыре матча команда из Грозного проиграла. «Арсенал» же одержал вторую победу в текущем сезоне. Гости в первом же тайме прессинговали и добились желаемого. В середине тайма Ткачев отлично сработал на добивании и вывел хозяев поля вперед. Вторая половина матча оказалось куда ярче: тут и незабитый пенальти «Ахмата», голевая передача новичка хозяев поля — Раванелли и второй гол «Арсенала». В результате — 1:2 и победа туляков на выезде.
Фото: Официальный твиттер «Арсенала»
Источник: Еженедельник «Футбол»