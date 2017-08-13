Премьер-лига. 6-й тур. «Тосно» всухую обыгрывает «Локомотив» в Москве

В матче 6-го тура РФПЛ «Локомотив» принимал «Тосно». Гости забили дважды и одержали столь нужную победу.

Премьер-лига. 6-й тур.

ЛОКОМОТИВ – ТОСНО – 0:2 (0:0)

Москва. 13 августа.

Стадион: «РЖД-Арена». 11230 зрителей.

Судья: Сергей Куликов (Саранск)

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, Касаев (Михалик, 46), Игнатьев (Корян, 88), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Галаджан, 81), Рыбусь, Фернандеш.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Казаев, 74), Нуну Роша, Карницкий, Марков (Мирзов, 55), Заболотный, Мелкадзе (Трошечкин, 84).

Голы: 0:1 – Чернов (51), 0:2 – Заболотный (90).

Предупреждения: Шахов (34), Рыбус (37), Мелкадзе (38), Дугалич (86), Юрченко (90).

8 (3) удары (в створ) 9 (4)

18 фолы 14

4 угловые 2

1 офсайды 2

55 % владения мячом 45

В первом тайме голкиперы обеих команд несколько раз вступили в игру и не позволили распечатать ворота. В дебюте второй половины матча защитник «Тосно» Евгений Чернов пробил из-за пределов штрафной, мяч попал в Кверквелию и отлетел в ворота, Гилерме был бессилен. Несколько моментов имел Алексей Миранчук, но либо в игру вступал Юрченко, либо мяч летел рядом с воротами. На закате встречи Антон Заболотный убежал пробивать буллит и был точен – 2:0 в пользу гостей. «Тосно» набирает 6-е очко и покидает зоны вылета и стыковых матчей. «Локомотив» остался в тройке лидеров с 13-ю баллами.

Голы:

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»