Премьер-лига. 6-й тур. «Тосно» всухую обыгрывает «Локомотив» в Москве

В матче 6-го тура РФПЛ «Локомотив» принимал «Тосно». Гости забили дважды и одержали столь нужную победу.
Премьер-лига. 6-й тур.
ЛОКОМОТИВ – ТОСНО – 0:2 (0:0)
Москва. 13 августа.
Стадион: «РЖД-Арена». 11230 зрителей.
Судья: Сергей Куликов (Саранск)
«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, Касаев (Михалик, 46), Игнатьев (Корян, 88), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Галаджан, 81), Рыбусь, Фернандеш.
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Казаев, 74), Нуну Роша, Карницкий, Марков (Мирзов, 55), Заболотный, Мелкадзе (Трошечкин, 84).
Голы: 0:1 – Чернов (51), 0:2 – Заболотный (90).
Предупреждения: Шахов (34), Рыбус (37), Мелкадзе (38), Дугалич (86), Юрченко (90).
8 (3) удары (в створ) 9 (4)
18 фолы 14
4 угловые 2
1 офсайды 2
55 % владения мячом 45
В первом тайме голкиперы обеих команд несколько раз вступили в игру и не позволили распечатать ворота. В дебюте второй половины матча защитник «Тосно» Евгений Чернов пробил из-за пределов штрафной, мяч попал в Кверквелию и отлетел в ворота, Гилерме был бессилен. Несколько моментов имел Алексей Миранчук, но либо в игру вступал Юрченко, либо мяч летел рядом с воротами. На закате встречи Антон Заболотный убежал пробивать буллит и был точен – 2:0 в пользу гостей. «Тосно» набирает 6-е очко и покидает зоны вылета и стыковых матчей. «Локомотив» остался в тройке лидеров с 13-ю баллами.
Голы:
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЛокоТосно 0:1 52' Евгений Чернов pic.twitter.com/YJaMlW967d
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 13, 2017
Фото: твиттер «Локомотива»
Источник: Еженедельник «Футбол»