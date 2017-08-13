Премьер-лига. 6-й тур. СКА упустило домашнюю победу в матче с «Рубином»

Автор: Евгений Морозов 0

«СКА-Хабаровск» в 6 туре РФПЛ принимал казанский «Рубин». Новичок примьер-лиги упустил победу на последних минутах.

Премьер-лига. 6-й тур.
СКА-Хабаровск – Рубин – 1:0 (0:0)
Хабаровск. 13 августа.
Стадион: «Имени Ленина».
Судья:  Алексей Николаев (Москва, Россия)

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Габулов (Казанков, 67), Никифоров, Наваловский, Дедечко, Федотов (Христов, 77), Маркович.
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сорокин (Сонг, 78), Бауэр, Оздоев, Карадениз, М’Вила, Рочина (Цакташ, 73), Жемалетдинов (Азмун, 67).

 

Голы: 1:0 – Христов (82), 1:1 — Цакташ (90)
Предупреждения: Бауэр (76), Дедечко (79), Казанков (90).

7 (3) удары (в створ) 9 (5)
10 фолы 16
угловые 3
1 офсайды 5
53 % владения мячом 47

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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