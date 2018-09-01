Премьер-лига. 6-й тур. «Крылья Советов» победили «Анжи»

«Крылья Советов» обыграли «Анжи». Единственный гол забил Корниленко.
Премьер-лига. 6-й тур
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:0 (0:0)
Самара. 1 сентября.
Стадион: «Самара Арена».
Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Крылья Советов»: Рыжиков, В. Денисов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Ткачук (Яковлев, 86), Башкиров, Чочиев (Зотов. 90), Антон (Корниленко, 70), Канунников, Соболев.
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Глебов, 90), Савичев, Ондуа, Чайковский, Мохаммад (Маркелов 59), Понсе (Ахъядов, 87).
Гол: 1:0 — Корниленко (83).
Предупреждение: Чичерин (26).
17 (3) удары (в створ) 10 (4)
11 фолы 17
10 угловые 4
1 офсайды 1
66 % владения мячом 34
В первый день осени между собой встречались соседи по турнирной таблице «Крылья Советов» и «Анжи». Оба коллектива рассчитывали в этой встрече забрать 3 очка, чтобы покинуть зону вылета. В первом тайме у хозяев были моменты, чтобы забить, но пробить вратаря «Анжи» у них не получилось. После перерыва «Крылья» продолжили свое наступление на ворота махачкалинского клуба. И это дало результат. Денисов навесил с фланга и Корниленко головой отправил мяч в сетку.
Фото: ФК «Крылья Советов»
Источник: Еженедельник «Футбол»