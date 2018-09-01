Премьер-лига. 6-й тур. «Крылья Советов» победили «Анжи»

«Крылья Советов» обыграли «Анжи». Единственный гол забил Корниленко.

Премьер-лига. 6-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:0 (0:0)

Самара. 1 сентября.

Стадион: «Самара Арена».

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Крылья Советов»: Рыжиков, В. Денисов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Ткачук (Яковлев, 86), Башкиров, Чочиев (Зотов. 90), Антон (Корниленко, 70), Канунников, Соболев.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Глебов, 90), Савичев, Ондуа, Чайковский, Мохаммад (Маркелов 59), Понсе (Ахъядов, 87).

Гол: 1:0 — Корниленко (83).

Предупреждение: Чичерин (26).

17 (3) удары (в створ) 10 (4)

11 фолы 17

10 угловые 4

1 офсайды 1

66 % владения мячом 34

В первый день осени между собой встречались соседи по турнирной таблице «Крылья Советов» и «Анжи». Оба коллектива рассчитывали в этой встрече забрать 3 очка, чтобы покинуть зону вылета. В первом тайме у хозяев были моменты, чтобы забить, но пробить вратаря «Анжи» у них не получилось. После перерыва «Крылья» продолжили свое наступление на ворота махачкалинского клуба. И это дало результат. Денисов навесил с фланга и Корниленко головой отправил мяч в сетку.

Фото: ФК «Крылья Советов»

Источник: Еженедельник «Футбол»