Премьер-лига. 6-й тур. «Енисей» и «Арсенал» голов не забили

Автор: Михаил Серебряков 0

Енисей-Арсенал

Команды голов не забили. В составе хозяев дебютировал Дмитрий Торбинский.

Премьер-лига. 6-й тур
ЕНИСЕЙ — АРСЕНАЛ— 0:0 
Тюмень. 2 сентября.
Стадион: «Геолог». 
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Огуде, Комолов (Гавазай, 74), Зотов, Торбинский, Костюков, Обрадович (Саркисов, 31).
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Мохаммед, 81), Горбатенко, Ткачев (Мирзов, 75), Бакаев (Лесовой, 60), Костадинов, Джорджевич.
Предупреждения: Костадинов (65),  А. Денисов (70), Огуде (77), Торбинский (90).

4 (1) удары (в створ) 4 (2)
21 фолы 13
угловые 3
офсайды 1
56 % владения мячом 44

Команды пока что на старте чемпионата России одержали по одной победе. И если «Енисей» свою первую викторию смог добыть в прошлом туре, то «Арсенал» последний раз побеждал в начале августа и уже успел потерпеть 2 подряд поражения. В первом тайме было много борьбы, но толком зрители так не смогли увидеть ни одного голевого момента. Во втором тайме  гости активизировались.  Но мощный удар Берхамова прошел выше ворот, а с ударом Лесового со штрафного справился Юрченко.

Фото: ФК «Енисей»
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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