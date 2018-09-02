Премьер-лига. 6-й тур. «Енисей» и «Арсенал» голов не забили

Команды голов не забили. В составе хозяев дебютировал Дмитрий Торбинский.

Премьер-лига. 6-й тур

ЕНИСЕЙ — АРСЕНАЛ— 0:0

Тюмень. 2 сентября.

Стадион: «Геолог».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Огуде, Комолов (Гавазай, 74), Зотов, Торбинский, Костюков, Обрадович (Саркисов, 31).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов (Мохаммед, 81), Горбатенко, Ткачев (Мирзов, 75), Бакаев (Лесовой, 60), Костадинов, Джорджевич.

Предупреждения: Костадинов (65), А. Денисов (70), Огуде (77), Торбинский (90).

4 (1) удары (в створ) 4 (2)

21 фолы 13

6 угловые 3

2 офсайды 1

56 % владения мячом 44

Команды пока что на старте чемпионата России одержали по одной победе. И если «Енисей» свою первую викторию смог добыть в прошлом туре, то «Арсенал» последний раз побеждал в начале августа и уже успел потерпеть 2 подряд поражения. В первом тайме было много борьбы, но толком зрители так не смогли увидеть ни одного голевого момента. Во втором тайме гости активизировались. Но мощный удар Берхамова прошел выше ворот, а с ударом Лесового со штрафного справился Юрченко.

Фото: ФК «Енисей»

Источник: Еженедельник «Футбол»