Премьер-лига, 6-й тур. «Динамо» в Химках обыграло «Оренбург»

Московское «Динамо» на своем поле встречалось с «Оренбургом». Подопечные Дмитрия Хохлова обыграли соперника со счетом 2:0.
Премьер-лига. 6-й тур
ДИНАМО — ОРЕНБУРГ— 2:0 (0:0)
Химки. 3 сентября.
Стадион: «Арена Химки».
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо (Соснин, 90), Соу (Марков, 56), Рауш, Черных (Кардозу, 90), Теттех, Луценко, Панченко.
«Оренбург»: Фролов, Сиваков (Деспотович, 69), Терехов, Ойеволе (Андреев, 46), Бегич, Бреев (Чуканов, 43), Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.
Голы: 1:0 – Марков (63), 2:0 – Луценко (90).
Предупреждения: Черных (34), Рауш (36), Соу (38), Бегич (55), Сутормин (75), Андреев (80).
20 (4) удары (в створ) 5 (1)
8 фолы 10
11 угловые 0
3 офсайды 1
56% владения мячом 44
Первый тайм команды провели в равной борьбе. Динамовцы имели хорошую возможность забить гол: на одиннадцатой минуте удар Кирилла Панченко пришелся в перекладину. Подопечные Владимира Федотова плотно засели в обороне, не давая возможности для развития позиционных атак.
Во втором тайме «Динамо» вышло вперед: Евгений Марков замкнул передачу Кирилла Панченко. Попытки оренбуржцев отыграться не увенчались успехом. В компенсированное время Евгений Луценко установил окончательный счет встречи. Команды впервые сыграли в очной встрече, в которой верх взяли подопечные Дмитрия Хохлова. Беспроигрышная серия «Оренбурга», составлявшая четыре игры, прервалась.
Фото: страница «Матч Премьер»
Источник: Еженедельник «Футбол»