Премьер-лига, 6-й тур. «Динамо» в Химках обыграло «Оренбург»

Московское «Динамо» на своем поле встречалось с «Оренбургом». Подопечные Дмитрия Хохлова обыграли соперника со счетом 2:0.

Премьер-лига. 6-й тур

ДИНАМО — ОРЕНБУРГ— 2:0 (0:0)

Химки. 3 сентября.

Стадион: «Арена Химки».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо (Соснин, 90), Соу (Марков, 56), Рауш, Черных (Кардозу, 90), Теттех, Луценко, Панченко.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков (Деспотович, 69), Терехов, Ойеволе (Андреев, 46), Бегич, Бреев (Чуканов, 43), Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.

Голы: 1:0 – Марков (63), 2:0 – Луценко (90).

Предупреждения: Черных (34), Рауш (36), Соу (38), Бегич (55), Сутормин (75), Андреев (80).

20 (4) удары (в створ) 5 (1)

8 фолы 10

11 угловые 0

3 офсайды 1

56% владения мячом 44

Первый тайм команды провели в равной борьбе. Динамовцы имели хорошую возможность забить гол: на одиннадцатой минуте удар Кирилла Панченко пришелся в перекладину. Подопечные Владимира Федотова плотно засели в обороне, не давая возможности для развития позиционных атак.

Во втором тайме «Динамо» вышло вперед: Евгений Марков замкнул передачу Кирилла Панченко. Попытки оренбуржцев отыграться не увенчались успехом. В компенсированное время Евгений Луценко установил окончательный счет встречи. Команды впервые сыграли в очной встрече, в которой верх взяли подопечные Дмитрия Хохлова. Беспроигрышная серия «Оренбурга», составлявшая четыре игры, прервалась.

Фото: страница «Матч Премьер»

Источник: Еженедельник «Футбол»