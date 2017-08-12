Премьер-лига. 6-й тур. «Динамо» одержало волевую победу над «Анжи»

В последнем субботнем матче шестого тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» принимал в Каспийске московское «Динамо». Бело-голубые уверенно переиграли хозяев и одержали вторую победу после возвращения в РФПЛ.
Премьер-лига. 6-й тур.
АНЖИ – ДИНАМО – 1:3 (1:2)
Каспийск. 12 августа.
Стадион: «Анжи-Арена».
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибель, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Карасев (Гулиев, 61), Данченко (Липартия, 68), Маркелов, Яковлев, Лескано (Мамтов, 46)
«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Темников, Ташаев, Соу (Соснин, 82), Луценко (Зотов, 46), Бечирай, Панченко (Вандерсон, 77).
Голы: 1:0 – Яковлев (9), 1:1 – Бечирай (15), 1:2 – Панченко (34), 1:3 – Панченко (76, с пенальти)
Предупреждения: Хубулов (24), Соу (59), Рыков (86)
15 (2) удары (в створ) 10 (4)
15 фолы 16
2 угловые 5
1 офсайды 4
51 % владения мячом 49
Команды решили сразу начать с места в карьер. Контратака «Анжи» завершилась точным ударом Яковлева по воротам Шунина, и хозяева вышли вперед. Москвичи смогли быстро сравнять счет. Бечирай выиграл борьбу на втором этаже и головой отправил мяч в угол. Все эти события свершились в стартовые 15 минут. Вскоре Панченко уверенно перекинул снаряд через Солосина, и отыгрываться пришлось уже махачкалинцам. Однако этого им сделать не удалось, а во втором тайме все тот же Панченко реализовал пенальти и принес победу «Динамо» со счетом 1:3.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АнжиДинамо 1:0 9' Павел Яковлев pic.twitter.com/wIN1R8aP4G
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 12, 2017
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АнжиДинамо 1:1 15' Фатос Бечирай pic.twitter.com/hXAJZnhRoQ
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 12, 2017
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АнжиДинамо 1:2 34' Кирилл Панченко pic.twitter.com/ddiGoqVNES
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 12, 2017
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #АнжиДинамо 1:3 76' Кирилл Панченко (пенальти) (дубль) pic.twitter.com/xlNsfVgp1e
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 12, 2017
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»