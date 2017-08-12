Премьер-лига. 6-й тур. ЦСКА одерживает волевую победу над «Спартаком»

В 6-ом туре состоялось столичное дерби. ЦСКА обыграл «Спартак».

Премьер-лига. 6-й тур.

ЦСКА – СПАРТАК – 2:1 (0:0)

Москва. 12 августа.

Стадион: «Вэб-Арена». 30000 зрителей.

Судья: Владимир Сельдяков

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Натхо, 69) , В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Игнашевич, 90), Головин, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58).

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов (Бакаев, 90), Глушаков, Промес, Фернандо (Ананидзе, 87) , Пашалич, Мельгарехо (37).

Голы: 0:1 — Пашалич (48), 1:1 — Щенников (83), 2:1 — Витиньо (84)

Предупреждения: Головин (84), Витиньо (85)

11 (6) удары (в створ) 15 (6)

13 фолы 12

8 угловые 3

3 офсайды 2

46 % владения мячом 54

Главное дерби страны получилось зрелищным, как и ожидалось. Пускай первый тайм не принес голов и был достаточно будничным. Зато во второй половине игры развернулась настоящая битва. За несколько минут в этом матче все перевернулось с ног на голову, а страсти и напряжение кипели до самого конца. «Спартак» изо всех сил старался удержать положительный для себя счет, но ЦСКА сумел одержать красивую волевую победу.

Фото: РФПЛ

Источник: еженедельник «Футбол»