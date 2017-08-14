Премьер-лига, 6-й тур. «Арсенал» не смог удержать победу над «Уралом»

Завершилась программа шестого тура РФПЛ. «Арсенал» и «Урал» разошлись миром.

Премьер-лига. 6-й тур.

АРСЕНАЛ – УРАЛ — 2:2 (2:1)

Тула. 14 августа.

Стадион: «Арсенал».

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Денисов (Бурчану, 75), Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Ткачев, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Фидлер, Бавин, Григорьев (Евсеев, 69), Емельянов (Чантурия, 41), Кулаков, Бикфалви, Ильин (Портнягин, 57).

Голы: 1:0 — Сунзу (5), 2:0 — Максимов (10), 2:1 — Бикфалви (42), 2:2 — Евсеев (70)

Предупреждения: Чаушич (18), Емельянов (37), Бавин (78), Бикфалви (81), Шевченко (90).

16 (5) удары (в створ) 8 (5)

28 фолы 18

7 угловые 2

1 офсайды 2

53 % владения мячом 47

Начало матча стало бенефисом туляков: в интервале с 5-й по 10-ю минуты Сунзу и Максимов успешно замкнули навесы и забили два гола. Клуб из Екатеринбурга отличился под конец первого тайма: Бикфалви одним касанием отправил мяч в сетку ворот Габулова. В середине второй 45-минутки полузащитник «Урала» Евсеев вышел на замену, а уже через минуту ворвался в штрафную команды Божовича и реализовал момент. 2:2 — и «Арсенал» сумел прервать трехматчевую серию поражений. Игроки Тарханова же сыграли в пятую ничью в этом сезоне и разделяют 9-10 места со «Спартаком».

Фото: пресс-служба «Арсенала»

Источник: Еженедельник «Футбол»