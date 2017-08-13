Премьер-лига, 6-й тур. «Амкар» забил первый гол в текущем чемпионате

Завершилась очередная встреча шестого тура РФПЛ. «Краснодар» и «Амкар» разошлись миром.

Премьер-лига. 6-й тур.

КРАСНОДАР – АМКАР — 1:1 (1:0)

Краснодар. 13 августа.

Стадион: «Краснодар». 17367 зрителей.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)

«Краснодар»: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Газинский, Жоаозиньо (Вандерсон, 78), Каборе (Шишкин, 61), Перейра, Классон, Ристич, Игнатьев (Мамаев, 46).

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев (Гащенков, 46), Комолов (Костюков, 46), Баланович, Бодул.

Голы: 1:0 – Классон (25), 1:1 — Гащенков (76).

Предупреждения: Костюков (83), Нигматуллин (90).

9 (4) удары (в створ) 14 (5)

5 фолы 11

4 угловые 2

0 офсайды 4

64 % владения мячом 36

В стартовом составе южан было место неожиданностям: 18-летний голкипер Сафонов дебютировал в РФПЛ. Счет открыли хозяева: в середине первого тайма Классон нанес удар в нижний левый угол ворот соперника. Перед началом второй 45-минутки команды совершили сразу три замены — две произошли у «Амкара», одна — у «Краснодара». Пермяки большими силами шли в атаку, сумев забить за 15 минут до финального свистка: Гащенков нанес точный удар слету, а молодой вратарь краснодарцев не смог отбить мяч ногой. В итоге «Амкар» забил свой первый гол в новом сезоне, расположившись на последней строчке в таблице. Команда Шалимова же набирает одно очко дома во второй раз в сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»