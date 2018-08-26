Премьер-лига. 5-й тур. «Зенит» обыграл «Уфу»

«Зенит» победил «Уфу». И таким образом, одержал уже 5-ю викторию подряд.

Премьер-лига. 5-й тур

УФА — ЗЕНИТ — 0:2 (0:2)

Уфа. 26 августа.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Николай Волошин (Смоленск)

«Уфа»: Шелия, Аликин, Живоглядов, Дивеев (Тумасян, 46), Табидзе, Йокич, Пауревич, Салатич, Сысуев (Обляков, 46), Игбун, Бизяк (Кротов, 75).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Ерохин, Мак (Эрнани, 65), Дриусси (Краневиттер, 75), Дзюба (Заболотный, 83).

Голы: 0:1 – Пауревич (3 – автогол), 0:2 – Дзюба (11).

Предупреждения: Пауревич (49), Обляков (54), Аликин (63), Йокич (68), Ерохин (68), Паредес (83), Кротов (90).

Удаление: Йокич (68).

12 (8) удары (в створ) 12 (5)

18 фолы 4

9 угловые 3

2 офсайды 1

46% владения мячом 54

В рамках 5-го тура РПЛ между собой встречались два клуба, которые борются за попадание в групповой этап Лиги Европы. Уже в первом тайме «Зенит» сумел забить дважды. Вначале Пауревич неудачно срезал мяч в свои ворота. А спустя 8 минут Дзюба вышел один на один с Шелией и со второй попытки все-таки сумел отправить мяч в сетку. После перерыва «Уфа» провела несколько опасных атак у ворот «Зенита» и была близка чтобы забить. Но вместо этого осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Йокич за то, что ударил Ерохина.

Фото: ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»