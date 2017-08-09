Премьер-лига. 5-й тур. «Спартак» дома побеждает «Арсенал»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Спартак

Завершилась очередная игра 5-го тура РФПЛ. «Спартак» дома дважды поразил ворота тульского «Арсенала».

Премьер-лига. 5-й тур

СПАРТАК – АРСЕНАЛ – 2:0 (1:0)

Москва. 9 августа.

Стадион «Открытие арена».

Судья: Сергей Куликов (Саранск).

Спартак: Селихов, Тигиев, Петкович (Ещенко, 62), Таски, Джикия, Тимофеев (Глушаков, 31), Пашалич, Самедов, Ананидзе (Попов, 65), Промес, Зе Луиш.

Арсенал: Габулов, Альварес, Беляев, Денисов, Александров, Максимов (Горбатенко, 62), Ткачев, Чаушич, Берхамов (Бурчану, 21), Джорджевич (Сикоев, 77), Шевченко.

Голы: 1:0 – Промес (20), 2:0 – Зу Луиш (84).

Предупрежления: Тигиев (24), Альварес (45), Самедов (64), Денисов (75), Беляев (90).

13 (7)    удары (в створ)               5 (3)

7             фолы    22

5             угловые              5

5             офсайды             0

58           % владения мячом        42

Первый гол с передачи Марио Пашалича забил Квинси Промес. Преимущество москвичей было удвоено в результате точного удара Зе Луиша, который отличился впервые с октября 2016 года. «Думаю, мы провели качественный матч, тем более играли восемь футболистов, которые не так часто выходят на поле. Мы не так много позволили сопернику, может быть, во втором тайме мы немного подустали, но в целом я доволен», — заявил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Фото: ФК «Спартак»
Источник: еженедельник «Футбол»

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