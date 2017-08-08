Премьер-лига. 5-й тур. СКА добывает первые очки в РФПЛ, обыграв «Анжи» дома





Хабаровский СКА принял «Анжи» в домашнем матче пятого тура Премьер-лиги. «Армейцы» выстрадали победу со счетом 2:0 и набрали свои первые 3 очка в действующем сезоне.

Премьер-лига. 5-й тур

СКА – «АНЖИ»

Хабаровск. 8 августа.

Стадион: «им. Ленина».

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов (Казанков, 46), Черевко, Баляйкин (Калинский, 67), Корян (Никифоров, 72), Маркович, Дедечко, Наваловский.

«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибель, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев (Долгов, 71), Данченко, Афонин, Маркелов, Липартия (Мамтов, 58), Базелюк (Кацаев, 57).

Голы: 1:0 — Маркович (68), 2:0 — Калинский (94).

Предупреждения: Эдиев (57), Довбня (89), Фибель (90).

7 (3) удары (в створ) 9 (4)

25 фолы 13

2 угловые 2

0 офсайды 3

48 % владения мячом 52

Самым любопытным пунктом превью матча стал тот факт, что Александр Григорян поведет свой нынешний клуб в борьбу с предыдущими подопечными. В первом же тайме команда из Хабаровска заиграла вторым номером, фактически оставив Алексея Солоснина без какой-либо работы. Соперники обменивались подкатами, пытались навязывать борьбу — однако в результативном плане к 45-й минуте ситуация оставалась довольно плачевной.

Ко второму тайму СКА подошел с найденным резервом реактивности, и бодро пошел в атаку, напоминая самого себя во время матча с «Зенитом». Хорошенько растормошенные Руслан Корян и Мирослав Маркович в конце концов выдали голевой перфоманс на 68-й минуте: Руслан отдал результативную передачу, а серб метко прострелил прямо над вратарем «Анжи». Второй гол совершенно неожиданно был забит после контратаки хабаровчан в довольно тухлое компенсированное время Николаем Калинским. В результате СКА набирает свои первые 3 очка в высшем дивизионе и отталкивается от дна турнирной таблицы, заняв строчку выше.

Фото: Официальный твиттер СКА

Источник: Еженедельник «Футбол»