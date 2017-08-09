Премьер-лига. 5-й тур. «Рубин» дома вничью играет с «Локомотивом»

«Локомотив» в гостях играет вничью с «Рубином». Железнодорожники впервые в сезоне-2017/18 не набрали трех очков.

Премьер-лига. 5-й тур.

РУБИН – ЛОКОМОТИВ – 1:1

Казань. 9 августа.

Стадион: «Казань Арена».

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

«Рубин»: Рыжиков, Гранат, Камболов (Кузьмин, 83), Кудряшов, Бауэр, М`Вила, Набиуллин, Жемалетдинов (Сонг, 67), Оздоев, Азмун, Жонатас.

«Локомотив»: Гилерме, Баринов (Корян, 68), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов (Галаджан, 75), Рыбус, Ан. Миранчук, Фернандеш, Ал. Миранчук.

Голы: Жемалетдинов (62), Кверквелия (90).

Предупреждения: Азмун (36), Жонатас (38), Ал. Миранчук (38), И. Денисов (51), Жонатас (удаление, 53), Баринов (60), Игнатьев (84).

5 (2) удары (в створ) 8 (3)

4 фолы 12

4 угловые 3

54 % владения мячом 46

К матчу команды подходили с разным преимуществом. В пользу казанцев говорили цифры: «Локомотив» с 2013 года не побеждал на «Казань-Арене». К тому же, Сергей Рыжиков готовился отстоять за «Рубин» свой 350-й матч — веский повод не ударить в грязь лицом. Более того, в заявке казанского клуба находилось аж 8 экс-железнодорожников, что помогало составить представление о стиле игры москвичей. Локомотив на это мог ответить внутренней уверенностью, достигнутой 4 предыдущими турами без проигрышей — и голкипером с самым высоким показателем по отраженным ударам в лиге (92% у Гилерме).

Первый тайм прошел бодро, но чересчур агрессивно: первым не сдержался Азмун, возмутившийся не самым, по его мнению, чистым подкатом Игнатьева под Набиуллина. Три выданные желтые карточки только способствовали наращиванию темпа, обещая результативный второй тайм. Во втором тайме игра качественно прибавила в агрессии: сражений, стычек и карточек стало больше, а к этому всему добавилось еще удаление Жонатаса и пенальти в ворота Локо после нелепой ошибки Дмитрия Баринова. Железнодорожник забил железнодорожнику — удар Жемалетдинова Гилерме отразить не смог. Ирония на этом не кончилась — второй гол в матче забил экс-рубиновец Соломон Кверквелия, и Локомотив сохраняет свою первую строчку в таблице, деля ее с «Зенитом».

Фото: официальный твиттер «Рубина»

Источник: Еженедельник «Футбол»