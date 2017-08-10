Премьер-лига. 5-й тур. «Краснодар» вырывает победу в Грозном

В заключительном матче 5-го тура «Ахмат» принимал «Краснодар». Команды выдали сумасшедший второй тайм, из которого победителями вышли гости.

Премьер-лига. 5-й тур.

АХМАТ – КРАСНОДАР – 2:3 (0:0)

Грозный. 10 августа.

Стадион: «Ахмат-Арена». 10000 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Бериша, 65), Семёнов, Мохаммади, Анхель, Сампайо (Исмаэл, 70), Иванов, Швец, Митришев (Балай, 63), Лео.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 68), Газинский (Шишкин, 28), Петров, Каборе, Перейра, Вандерсон (Классон, 76), Игнатьев.

Голы: 0:1 — Мартынович (53), 1:1 – Исмаэл (73), 1:2 – Классон (76), 2:2 – Швец (90), 2:3 – Игнатьев (90).

Предупреждения: Газинский (25), Мартынович (30), Родолфо (41), Мамаев (41).

16 (7) удары (в створ) 15 (9)

11 фолы 17

9 угловые 6

1 офсайды 1

61 % владения мячом 39

Голы:



Первый тайм ничем особым не запомнился. Вторая половина встречи наоборот подарила болельщикам огромное количество забитых мячей. Мартынович вывел «Краснодар» вперед в дебюте тайма. На 70-й минуте на поле появился Исмаэл, который через три минуты сравнял счет великолепным ударом со штрафного. Спустя те же три минуты Классон вновь вывел гостей вперед. В добавленное время Антон Швец сделал счет 2:2 и казалось бы добыл для команды один балл. Однако, молодой воспитанник «быков» Иван Игнатьев все-таки принес гостям три очка на 94-й минуте. «Краснодар» набирает 10 очков и выходит на 3-е место, а «Ахмат» второй матч подряд проигрывает со счетом 2:3 и остается с 9-ю баллами на 7-й позиции.

Фото: Твиттер «Краснодара»

Источник: Еженедельник «Футбол»