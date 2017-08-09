Премьер-лига. 5-й тур. ЦСКА побеждает «Тосно» на выезде

Завершилась очередная игра 5-го тура РФПЛ. ЦСКА ответил на гол «Тосно» двумя мячами.

Премьер-лига. 5-й тур.

ТОСНО – ЦСКА – 1:2 (0:0)

Санкт-Петербург. 9 августа.

Стадион: «Петровский».

Судья: Владимр Москалев (Воронеж).

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Абазов (Мелкадзе, 58), Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев (Мирзов, 40), Роша, Карницкий, Заболотный, Марков (Трошечкин, 63).

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Натхо (Вернблум, 81), Головин (Дзагоев, 58), Миланов, Чалов (Витиньо, 59), Оланаре.

Голы: 0:1 — Оланаре (49), 1:1 — Заболотный (56), 1:2 — Дзагоев (62).

Предупреждение: Васин (86).

13 (4) удары (в створ) 11 (5)

10 фолы 19

0 угловые 3

2 офсайды 4

46 % владения мячом 54

Основные моменты матча случились во втором тайме: в одной из атак москвичей мяч заметался по штрафной площади хозяев, чем и воспользовался Оланаре. Форвард пробил в левый нижний угол и открыл счет. Позже игрок «Тосно» Заболотный в красивом стиле перевесил голкипера Помазуна и забил ответный мяч, но вышедший на замену Дзагоев опять вывел красно-синих вперед и установил окончательный счет. Тосненцы потерпели четвертое поражение за пять стартовых туров Премьер-лиги. ЦСКА же набирает 9 очков и идет в группе лидеров чемпионата.

Фото: Официальная группа ПФК ЦСКА Вконтакте

Источник: Еженедельник «Футбол»