Премьер-лига, 5-й тур. «Амкар» вновь уходит без победы и голов

Завершилась игра «Амкар» — «Уфа». Пермяки не забивают пенальти и вновь уходят с поля без победы.

Премьер-лига. 5-й тур.



АМКАР — УФА – 0:0 (0:0)



Пермь. 8 августа.

Стадион: «Звезда». 8739 зрителей.

Судья: Игорь Федотов (Москва)

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Гасилин, 83), Конде, Рязанцев, Гол (Баланович, 69), Салугин (Костюков, 59), Бодул.

Уфа: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Сысуев, 69), Стоцкий (Кротов, 88), Карп, Абдулавов (Ванек, 73), Слай.

Незабитый пенальти: Бодул (17).

Предупреждения: Милькович (25), Занев (52), Йокич (78), Аликин (89).

5 (0) удары (в створ) 5 (1)

17 фолы 15

3 угловые 7

0 офсайды 1

50 % владения мячом 50

Перед стартом игры «Амкар» — «Уфа» хозяева находились в незавидном положении – четыре поражения в четырех играх и ноль забитых мячей. На 17-й минуте у пермяков был отличный шанс убрать первый ноль – Слай сыграл рукой в штрафной. Однако Дарко Бодул не реализовал пенальти, пробив в правую штангу. Далее игра проходила в среднем темпе. «Амкар» сумел взвинтить игру заменами. Однако реализовать свои шансы в концовке пермяки не смогли, так ни разу и не попав в створ ворот. 0:0 — с учетом прошлого сезона безвыигрышная серия «Амкара» достигла 16 матчей.

Фото: Твиттер «Амкара»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»