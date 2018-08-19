Премьер-лига. 4-й тур. «Зенит» разгромил дома «Урал»

«Зенит» с разгромным счетом победил «Урал». Дубль оформил Дриусси.

Премьер-лига. 4-й тур.

ЗЕНИТ — УРАЛ — 4:1 (2:1).

Санкт-Петербург. 19 августа.

Стадион «Санкт-Петербург». 45 545 зрителей.

Судья: Станислав Васильев (Ижевск)

«Зенит»: Лунев, Набиуллин (Анюков, 63), Мевля, Иванович, Смольников, Ерохин, Паредес, Нобоа (Краневиттер, 59), Дриусси, Дзюба (Заболотный, 84), Мак.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Кулаков (Ароян, 70), Ходжаниязов, Бавин (Евсеев, 79), Бумаль, Бикфалви, Димитров, Араторе (Эль-Кабир, 58), Ильин.

Голы: 0:1 – Бавин (6), 1:1 – Дриусси (12), 2:1 – Дриусси (15), 3:1 – Дзюба (78), 4:1 – Паредес (89).

Предупреждения: Бикфалви (43), Ароян (74), Краневиттер (85), Евсеев (88).

14 (7) удары (в створ) 8 (2)

12 фолы 24

8 угловые 3

0 офсайды 1

50 % владения мячом 50

Уже в первом тайме зрители смогли увидеть сразу 3 гола. Вначале гости вышли вперед. Бавин подобрал мяч и с линии штрафной пробил точно в дальний угол. Но радость «Урала» была недолгой. Дриусси сумел оформить дубль. Причем, аргентинцу для этого понадобилось 3 минуты. Сперва, он забил головой со скидки Ерохина. А потом коленом переправил мяч в сетку после удара того же Ерохина. Во втором тайме хозяева прибавили. И в концовке смогли забить еще. Усилиями Дзюбы и Паредеса, «Зенит» довел счет до крупного и одержал 4-ю подряд победу!

Фото: ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»