Премьер-лига. 4-й тур. «Уфа» одерживает волевую победу над «Ахматом»

Завершился очередной матч четвертого тура РФПЛ. В последние десять минут встречи «Ахмат» трижды пропустил от «Уфы».

Премьер-лига. 4-й тур

УФА – АХМАТ – 3:2 (0:0)

Уфа. 4 августа.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Сысуев, 66), Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий (Никитин, 90), Пауревич, Игбун, Фатай (Абдулавов, 63).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Бериша (Риванелли, 75), Швец, Митришев (Садаев, 65), Лео.

Голы: 0:1 – Лео (48), 1:1 — Йокич (80), 2:1 — Аликин (84), 3:1 — Сысуев (86), 3:2 — Анхель (90).

Предупреждения: Анхель (53), Игбун (53), Стоцкий (77), Плиев (82).

6 (3) удары (в створ) 6 (3)

12 фолы 14

6 угловые 4

3 офсайды 1

56 % владения мячом 44

Счет открыл «Ахмат»: в начале второго тайма Лео отправил мяч в ворота Беленова. Хозяева никак не могли забить ответный гол, но все же исход противостояния был за ними. В промежутке 6 минут Йокич, Аликин и Сысуев заставили голкипера грозненцев Городова вытаскивать мяч из сетки ворот. За несколько секунд до финального свистка Анхель нанес точный удар головой и сократил отставание в счете, но этого было недостаточно. В итоге башкирцы набрали 8 очков, а чеченский клуб потерпел первое поражение в сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»