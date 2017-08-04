Премьер-лига. 4-й тур. «Ростов» на выезде переиграл «Анжи»

В пятницу в Каспийске состоялся стартовый матч четвертого тура РФПЛ. «Ростов» одержал минимальную победу над «Анжи».
Премьер-лига. 4-й тур
АНЖИ – РОСТОВ – 0:1 (0:1)
Каспийск. 4 августа.
Стадион: «Анжи-Арена».
Судья: Игорь Федотов (Москва).
«Анжи»: Солосин, Тетрашвили (Данченко, 46), Полуяхтов, Мусалов, Фибель, Брызгалов, Хубулов (Базелюк, 66), Афонин, Маркелов, Мамтов (Липартия, 63), Яковлев.
«Ростов»: Песьяков, Устинов, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Мевля, Юсупов (Могилевец, 76), Гацкан, Байрамян (Зуев, 58), Калачев (Думбия, 76), Дядюн.
Гол: 0:1 — Дядюн (19).
Предупреждения: Яковлев (32), Устинов (34), Маркелов (42), Гацкан (46), Мусалов (62), Песьяков (88).
10 (3) удары (в створ) 9 (4)
13 фолы 23
8 угловые 6
7 офсайды 1
55 % владения мячом 45
Единственный гол был забит на 19-й минуте. Алексей Солосин после мощного удара с дальней дистанции не смог зафиксировать мяч и отбил его прямо на ногу Владимиру Дядюна, чье добивание оказалось точным. Для Дядюна этот гол оказался первым с апреля 2015 года. Ростовчане одержали вторую гостевую победу в сезоне. Махачкалинцы потерпели третье поражение в четырех матчах на старте сезона.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»