Премьер-лига. 4-й тур. «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

В матче 4-го тура «Краснодар» принимал на своем поле «Урал». Хозяевам удалось вырвать ничью в концовке игры.

Премьер-лига. 4-й тур
КРАСНОДАР – УРАЛ – 0:1 (0:1)
Краснодар. 6 августа.
Стадион: «ФК Краснодар».
Судья: Алексей Николаев (Москва).
«Краснодар»: Синицын, Рамирес (Вандерсон, 62), Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Жоаозиньо, Мамаев (Сулейманов, 77), Классон, Каборе, Подберезкин (Перейра, 46).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Меркулов, Ароян, Балажиц, Емельянов (Бавин, 78), Димитров, Фидлер, Григорьев (Лунгу, 57), Бикфалви (Чантурия, 86), Ильин.
Голы: 0:1 — Ароян (15), 1:1 — Гранквист (90 — с пенальти).
Предупреждение: Фидлер (12).

21 (11) удары (в створ) 10 (2)
15 фолы 7
угловые 5
офсайды 0
66 % владения мячом 34

В заключительном матче тура «Краснодар» и «Урал» сыграли вничью. Счет в матче открыл защитник Вараздата Арояна, который проводил всего лишь второй матч в РФПЛ. Футболисты «Краснодара» безуспешно пытались отыграться большую часть матча. Уже в добавленное время хозяева заработали пенальти, который успешно реализовал Андреас Гранквист. «Урал» сыграл третью ничью на старте сезона и продлил беспроигрышную серию до четырех матчей.

Фото: ФК «Урал»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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