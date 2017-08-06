Премьер-лига. 4-й тур. «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом»

В матче 4-го тура «Краснодар» принимал на своем поле «Урал». Хозяевам удалось вырвать ничью в концовке игры.

Премьер-лига. 4-й тур

КРАСНОДАР – УРАЛ – 0:1 (0:1)

Краснодар. 6 августа.

Стадион: «ФК Краснодар».

Судья: Алексей Николаев (Москва).

«Краснодар»: Синицын, Рамирес (Вандерсон, 62), Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Жоаозиньо, Мамаев (Сулейманов, 77), Классон, Каборе, Подберезкин (Перейра, 46).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Меркулов, Ароян, Балажиц, Емельянов (Бавин, 78), Димитров, Фидлер, Григорьев (Лунгу, 57), Бикфалви (Чантурия, 86), Ильин.

Голы: 0:1 — Ароян (15), 1:1 — Гранквист (90 — с пенальти).

Предупреждение: Фидлер (12).

21 (11) удары (в створ) 10 (2)

15 фолы 7

8 угловые 5

2 офсайды 0

66 % владения мячом 34

В заключительном матче тура «Краснодар» и «Урал» сыграли вничью. Счет в матче открыл защитник Вараздата Арояна, который проводил всего лишь второй матч в РФПЛ. Футболисты «Краснодара» безуспешно пытались отыграться большую часть матча. Уже в добавленное время хозяева заработали пенальти, который успешно реализовал Андреас Гранквист. «Урал» сыграл третью ничью на старте сезона и продлил беспроигрышную серию до четырех матчей.

Фото: ФК «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»

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