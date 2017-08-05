Премьер-лига. 4-й тур. «Динамо» сильнее «Амкара»

В рамках 4-го тура РФПЛ «Динамо» принимало «Амкар». Московский клуб одержал первую победу после возвращения из ФНЛ.

РФПЛ. 4-й тур.

ДИНАМО – АМКАР – 3:0 (0:0)

Химки. 5 августа.

Стадион: «Арена Химки». 6000 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Сов, Зотов, Ионов (Темников, 67), Ташаев, Панченко ( Соснин, 71), Вандерсон (Бечирай, 86).

«Амкар»: Нигматуллин, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Бодул, 68), Конде, Рязанцев, Костюков (Комодов, 68), Гол, Баланович, Салугин (Насилие, 85).

Голы: 1:0 – Панченко (49), 2:0 — Зотов (64), 3:0 — Вандерсон (82).

Предупреждения: Зайцев (42), Салугин (76), Конде ￼(90).

9 (5) удары (в створ) 8(3)

16 фолы 19

3 угловые 8

1 офсайды 2

50 % владение мячом 50

В первом тайме обе команды играли в достаточно динамичный футбол, но забить так и не смогли. В дебюте второй половины встречи «Динамо» открыло счет, отличился Панченко. В итоге хозяева довели матч до разгромной победы — по году забили Зотов и Вандерсон. «Динамо» одержало первую победу после возвращения в элиту, а «Амкар» до сих пор не может забить дебютный гол в новом сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»