Премьер-лига, 4-й тур. ЦСКА проигрывает «Рубину» без Акинфеева

Завершилась игра ЦСКА — «Рубин». Казанцы сенсационно побеждают армейцев, оставшихся без основного вратаря.

Премьер-лига. 4-й тур.

ЦСКА — РУБИН – 1:2 (1:2)

Москва. 6 августа.

Стадион: «Арена ЦСКА». 21756 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 65), Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов (Оланаре, 53).

Рубин: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М’Вила (Сонг, 80), Цакташ (Жемалетдинов, 62), Азмун (Карадениз, 70), Жонатас.

Голы: 0:1 – Жонатас (2), 0:2 – Жонатас (10), 1:2 — Щенников (13).

Предупреждения: Гранат (23), Вернблум (26), Витиньо (32), М’Вила (56).

17 (9) удары (в створ) 6 (3)

8 фолы 14

7 угловые 3

1 офсайды 0

64 % владения мячом 36

Из-за травмы Акинфеева первый матч в воротах ЦСКА провел юный Илья Помазун. Дебют у кипера не удался – на 2-й минуте он ошибся на выходе – и Жонатас добил мяч в сетку. Спустя восемь минут пошли ошибки защитников тот же Жонатас вышел по левому флангу и пробил понизу в ближний угол – 0:2 к 10-й минуте. Вскоре армейцы отыграли один мяч – Георгий Щенников забил свой первый мяч за ЦСКА. Во втором тайме «Рубин» имел множество шансов в контратаках – армейцев выручали штанга, перекладина и неточность казанцев. Атаки ЦСКА в концовке не возымели эффект — «Рубин» сенсационно побеждает.

Фото: Твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»