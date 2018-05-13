Премьер-лига. 30-й тур. «Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск»

«Зенит» с крупным счетом разгромил «СКА-Хабаровск». Форвард хозяев Антон Заболотный прерывал свою безголевую серию.

Премьер-лига. 30-й тур

ЗЕНИТ — СКА-ХАБАРОВСК — 6:0 (3:0).

Санкт-Петербург. 13 мая.

Стадион «Санкт-Петербург».

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Зенит»: Бабурин, Смольников, Мевля, Кришито (Скроботов, 87) Жирков (Набиуллин, 67), Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Дриусси (Оздоев, 60), Заболотный.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Димидко ( Казанков, 46), Пуцко, Гришко, Наваловский (Максимено, 70), Савичев, Самсонов, Кабутов, Федотов (Никифоров, 84) Канунников.

Голы: 1:0 — Дриусси (6), 2:0 — Заболотный (21), 3:0 — Ерохин (38), 4:0 — Ерохин (49), 5:0 — Ерохин (60), 6:0 — Ерохин (78).

Предупреждения: Кузяев (37), Мевля (54), Жирков (56), Савичев (65), Черевко (74).

33 (19) удары(в створ) 5 (1)

10 фолы 10

8 угловые 6

0 офсайды 1

63 % владения мячом 37

Для обоих клубов этот заключительный тур чемпионата России был последним с двойной приставкой, ведь «СКА-Хабаровск» покидал РФПЛ , а Роберто Манчини прощался с «Зенитом». Уже в первом тайме питерцы 3-ды огорчили хабаровчан. Вначале Дриусси зацепившись за мяч, ворвался в штрафную и расстрелял ворота Довбни. Затем Зоболотный замкнул прострел Ерохина. А точку в первом тайме поставил Ерохин, здорово пробив головой, после розыгрыша углового. После перерыва «Зенит» продолжил добивать «СКА-Хабаровск», усилиями Ерохина, который уже к 77-й минуте оформил покер. Таким образом, «Зенит» победил со счетом 6:0!

Фото: ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»