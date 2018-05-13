Премьер-лига. 30-й тур. «Уфа» уверенно победила «Тосно»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Уфа

«Уфа» в заключительном матче сезона разгромила «Тосно». Башкирский клуб занял шестую строчку в итоговой таблице.

Премьер-лига. 30-й тур
УФА — ТОСНО — 5:0 (2:0).
Уфа. 13 мая.
Стадион «Нефтяник».
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
«Уфа»: Беленов, Тумасян (Засеев, 79), Йокич, Аликин (Сафрониди, 84), Неделчяру, Живоглядов, Пауревич, Салатич, Сысуев (Карп, 43), Обляков, Игбун.
«Тосно»: Юрченко, Маргасов (Жигулев, 63), Чернов, Дугалич, Буйволов, Полетанович, Роша, Скворцов (Труич, 72), Галиулин, Карницкий (Мелкадзе, 46), Рикардиньо.
Голы: 1:0 — Живоглядов (30), 2:0 — Сысуев (32), 3:0 — Игбун (50), 4:0 — Пауревич (81), 5:0 — Живоглядов (84).
Предупреждения: Роша (29), Скворцов (47), Тумасян (52), Живоглядов (85), Сафрониди (88).

11 (6) удары(в створ) 9 (4)
10 фолы 8
3 угловые 5
офсайды 1
47 % владения мячом 53

Фото: ФК «Уфа»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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