Премьер-лига. 30-й тур. «Спартак» проиграл «Динамо» и упустил второе место

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В матче 30-го тура встречались «Спартак» и «Динамо». «Красно-белые» упустили второе место.

СПАРТАК – ДИНАМО – 0:1 (0:1)
Москва. 13 мая.
Стадион «Открытие Арена». 42 214 зрителей.
Судья: Сергей Карасев (Москва)
«Спартак»: Ребров, Максимович (Фернандо, 68), Кутепов, Мельгарехо, Зобнин, Самедов, Тимофеев (Комбаров, 76), Пашалич, Промес, Ханни (Зу Луиш, 49), Луис Адриано.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Рыков, Хольмен, Рауш, Соу, Теттех (Соснин, 73), Ташаев, Панченко (Черных, 63), Луценко.
Голы: 0:1 – Луценко (35 — с пенальти).
Предупреждения: Козлов (9), Рыков (9), Кутепов (35).

11 (5) удары (в створ) 11 (6)
фолы 12
угловые 5
офсайды 1
56 % владения мячом 44

Фото: Официальный твиттер «Спартака»
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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