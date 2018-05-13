Премьер-лига. 30-й тур. «Краснодар» и «Рубин» сыграли вничью

В матче 30-го тура «Краснодар» встретился с «Рубином». «Быки» упустили победу на последних минутах, единственный гол на счету Павла Мамаева.

КРАСНОДАР – РУБИН – 1:1 (1:0)

Краснодар. 13 мая.

Стадион «Краснодар». 33 992 зрителя.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоазиньо, 72), Газинский, Петров, Перейра (Шишкин, 66), Классон, Вандерсон (Каборе, 79), Смолов.

«Рубин»: Джанаев (Рыжиков, 83), Устинов, Кудряшов, Навас (Гранат, 11), Камболов (Сорокин, 46), Энаке, Нобоа, Могилевец, Коновалов, Попов, Азмун.

Голы: 1:0 – Мамаев (56), 1:1 — Азмун (88).

Предупреждения: Вандерсон (44), Камболов (45), Перейра (48), Мамаев (56), Смолов (61).

10 (6) удары (в створ) 9 (6)

15 фолы 12

7 угловые 2

1 офсайды 2

53 % владения мячом 47

«Краснодар» борется за место в Лиге чемпионов, команде нужна была победа и поражение ЦСКА. Ни того, ни другого не случилось. ЦСКА выиграл у «Анжи» со счетом 2:1, а «быки» упустили победу на последних минутах. Первый тайм оказался без голов. А вот во втором тайме местной команде удалось распечатать ворота «Рубина». На 48-й минуте Павел Мамаев шикарным ударом поразил ворота Сослана Джанаева. После пропущенного мяча казанцы смогли проснуться, в составе гостей выделялись Ивелин Попов и Сердар Азмун, и вот на 88-й минуте второму удалось отличиться. Матч завершен — 2:2. Этот матч был последним для легенд клуба — Жоазиньо и Гранквиста.

Фото: Официальный твиттер «Краснодара»

Источник: Еженедельник «Футбол»