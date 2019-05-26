Премьер-лига. 30-й тур. «Динамо» и «Арсенал» сыграли вничью на обновленном стадионе «Динамо»

В матче заключительного, 30-го тура чемпионата России встречались московское «Динамо» и тульский «Арсенал». Игра прошла но обновленной арене «Динамо» и окончилась результативной ничьей.

Премьер-лига. 26-й тур

ДИНАМО (МОСКВА) — АРСЕНАЛ (ТУЛА) — 2:1 (2:1)

Москва. 27 апреля.

Стадион «Динамо». 3553 зрителя.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Морозов, Шуньич, Козлов, Жоаозиньо, Кардозу, Юсупов, Теттех, Панченко, Луценко (Марков, 16).

«Арсенал»: Нигматуллин, Володько, Комбаров, Мирзов, Костадинов, Бакаев, Горбатенко, Ткачев, Кангва.

Голы: 1:0 — Кардозу (2), 1:1 — Марков (16, в свои ворота), 2:1 — Панченко, (29), 2:2 — Мирзов (52, с пенальти), 3:2 — Панченко (61), 3:3 — Горбатенко (86)

Предупреждения: Юсупов (16), Теттех (31), Морозов (45)

12 (8) удары (в створ) 11 (5)

16 фолы 6

5 угловые 4

2 офсайды 0

56 % владения мячом 44

Впервые после более чем 10 лет реконструкции матч состоялся на обновленном московском стадионе «Динамо». Хозяева с самого стартового свистка проявили мощный настрой на победу и уже спустя пару минут праздновали первый гол — после навеса Жоаозиньо Кардозу пробил головой, вратарь отбил, но португалец сыграл на добивании. Счет стал равным после среза Маркова в собственные ворота, но в середине тайма Панченко мощным ударом с линии штрафной восстановил преимущество «бело-голубых». После перерыва туляки снова сравняли счет благодаря точно исполненному Мирзовым пенальти, назначенному за фол на Бакаеве. Уже спустя десять минут Панченко опять вывел «Динамо» вперед, оформив дубль, но «оружейники» не сдались и незадолго до окончания встречи забили третий мяч — ударом в угол ворот мяч забил Горбатенко. Счет сохранился до финального свистка, «Арсенал» занимает 6-ю строчку турнирной таблицы РПЛ 18/19 и выходит в квалификацию Лиги Европы, «Динамо» завершает чемпионат на 12-м месте.

Матч первого круга — 0:0

Фото: пресс-служба ФК «Арсенал» Тула

Источник: еженедельник «Футбол»