Премьер-лига. 30-й тур. ЦСКА победил «Анжи» и завоевал серебряные медали

ЦСКА в заключительном туре чемпионата России победил «Анжи» со счетом 2:1. Армейцы завоевали серебряные медали и квалифицировались в групповую стадию Лиги чемпионов.

Премьер-лига. 30-й тур

ЦСКА — АНЖИ – 2:1 (1:1)

Москва. 13 мая.

Стадион: «ВЭБ-Арена». 25916 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий (Натхо, 46), М. Фернандес, Головин, Дзагоев (Жамалетдинов, 75), Чалов (Бистрович, 74), Муса, Витиньо.

«Анжи»: Будаков, Мусалов, Армаш, Самарджич, Яковлев (Хамдамов, 66), Поку (Лескано, 46), Антон, Данченко, Маркелов (Полуяхтов, 28), Прудников, Хубулов.

Голы: 1:0 – Муса (9), 1:1 – Хубулов (34), 2:1 – Витиньо (61).

Предупреждения: Набабкин (32), Головин (68), Данченко (68), Антон (90)

9 (6) удары (в створ) 6 (4)

14 фолы 8

6 угловые 2

0 офсайды 1

60 % владения мячом 40

Гончаренко определил сверхатакующий состав с тремя форвардами и опорной зоной из Дзагоева и Головина. Уже на старте армейцы открыли счет: Набабкин закинул мяч в штрафную, где Муса принял передачу и закатил в сетку. Вскоре Хубулов ударом со штрафного сравнял счет. На перерыв ЦСКА ушел с осознанием, что в параллельной игре «Спартак» проигрывает «Динамо» и нужно забивать самим. Витиньо выполнил установку и после передачи Мусы, сыграл за счет партнеров и неожиданно пробил. Махачкалинцы обеспечили нервную концовку, в добавок, у ЦСКА получили травмы Дзагоев и Натхо, доигрывая в меньшинстве.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

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