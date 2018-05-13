Премьер-лига. 30-й тур. ЦСКА победил «Анжи» и завоевал серебряные медали

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 2:1. Москва. «ВЭБ Арена». 22 апреля 2018 г.

ЦСКА в заключительном туре чемпионата России победил «Анжи» со счетом 2:1. Армейцы завоевали серебряные медали и квалифицировались в групповую стадию Лиги чемпионов.

Премьер-лига. 30-й тур

ЦСКА — АНЖИ – 2:1 (1:1)
Москва. 13 мая.
Стадион: «ВЭБ-Арена». 25916 зрителей.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий (Натхо, 46), М. Фернандес, Головин, Дзагоев (Жамалетдинов, 75), Чалов (Бистрович, 74), Муса, Витиньо.
«Анжи»: Будаков, Мусалов, Армаш, Самарджич, Яковлев (Хамдамов, 66), Поку (Лескано, 46), Антон, Данченко, Маркелов (Полуяхтов, 28), Прудников, Хубулов.
Голы: 1:0 – Муса (9), 1:1 – Хубулов (34), 2:1 – Витиньо (61).
Предупреждения: Набабкин (32), Головин (68), Данченко (68), Антон (90)

9 (6)  удары (в створ)       6 (4)
14        фолы  8
6          угловые         2
0          офсайды        1
60        % владения мячом 40

Гончаренко определил сверхатакующий состав с тремя форвардами и опорной зоной из Дзагоева и Головина. Уже на старте армейцы открыли счет: Набабкин закинул мяч в штрафную, где Муса принял передачу и закатил в сетку. Вскоре Хубулов ударом со штрафного сравнял счет. На перерыв ЦСКА ушел с осознанием, что в параллельной игре «Спартак» проигрывает «Динамо» и нужно забивать самим. Витиньо выполнил установку и после передачи Мусы, сыграл за счет партнеров и неожиданно пробил. Махачкалинцы обеспечили нервную концовку, в добавок, у ЦСКА получили травмы Дзагоев и Натхо, доигрывая в меньшинстве.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»

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