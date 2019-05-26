Премьер-лига. 30-й тур. «Ахмат» обыграл «Ростов» на домашнем поле

В матче 30-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» принимал «Ростов». Победу с минимальным счетом (1:0) одержали подопечные Рашида Рахимова.

Премьер-лига. 30-й тур

АХМАТ — Ростов — 1:0 (1:0)

Грозный. 26 мая.

Стадион «Ахмат-Арена».

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Ахмат»: Городов, Мохаммади, Нижич, Анхель, Уциев, Исмаэл (Садулаев, 89), Швец, Бериша (Роши, 77), Иванов, Семенов (Гащенков, 46), Мбенг.

«Ростов»: Песьяков, Плиев (Новосельцев, 82), Хаджикадунич, Логашов (Попов, 65), Чернов, Ионов, Глебов, Зайнутдинов (Калачев, 65), Гацкан, Сигурдссон, Шомуродов.

Гол: 1:0 — Мбенгуе (38).

Предупреждения: Сигурдссон (8), Семенов (20), Ионов (44), Плиев (48), Глебов (52), Калачев (77), Попов (83).



8 (2) удары (в створ) 9 (2)

9 фолы 12

4 угловые 8

4 офсайды 3

50 % владения мячом 50

В середине первого тайма после подачи Исмаэля с правого фланга Мбенг красивым ударом под перекладину поразил ворота Песьякова. Игрок мог удваивать счет во второй половине встречи, но попал в штангу. Выиграв «Ростов», «Ахмат» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы, набрав 42 очка.

Фото: твиттер «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»