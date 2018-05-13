Премьер-лига. 30-й тур. «Арсенал» одолел «Локомотив»

«Арсенал» победил «Локомотив». Дзюба забил свой 6-ой гол за туляков.

Премьер-лига. 30-й тур

АРСЕНАЛ — ЛОКОМОТИВ — 2:0 (1:0).

Тула. 13 мая.

Стадион «Арсенал».

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Горбатенко (Ивакин, 90), Ткачев, Чаушич, Кангва, Дзюба.

«Локомотив»: Коченков, Ротенберг (Лысов, 64), Кверквелия, Михалик, В. Денисов (Рыбусь, 64), Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 46), Фернандеш, Ари, Эдер.

Голы: 1:0 — Дзюба (29), 2:0 — Берхамов (90).

Предупреждения: Беляев (40), Кверквелия (45), Сунзу (53), Ротенберг (57), Эдер (80).

Удаление: Кверквелия (86).

14 (2) удары(в створ) 5 (1)

19 фолы 12

4 угловые 5

1 офсайды 2

49 % владения мячом 52

Для «Арсенала» это был решающий матч сезона. Потому что туляки могли, в случаи победы и осечки «Уфы», впервые в своей истории сыграть в еврокубках. Хозяева активно начали встречу. На 17–ой минуте «Арсенал» мог открывать счет в матче, но за гостей сыграла штанга. Но все же «Арсенал» смог распечатать ворота «Локомотива» до перерыва. Снова забил Дзюба, замкнув прострел Александрова. Второй тайм тоже прошел под эгидой «Арсенала». Да еще защитник железнодорожников Кверквелия получил 2 желтую карточку и отправился отдыхать раньше положенного срока. А хозяева этим благополучно воспользовались. Берхамов, красиво ушел от Тарасова и здорово пробил в левый нижний угол.

Фото: ФК «Арсенал»

Источник: Еженедельник «Футбол»