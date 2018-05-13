Премьер-лига. 30-й тур. «Амкар» и «Ахмат» голов не забили

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Ахмат» — 1:3. Москва. «Открытие Арена». 23 апреля 2018 г.

Премьер-лига. 30-й тур

АМКАР – АХМАТ – 0:0.

Пермь. 13 мая.

Стадион «Звезда».

Судья: Алексей Николаев (Москва).

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Идову, Конде (Бодул, 59), Сиваков, Белоруков, Форбс (Костюков, 64), Гол, Баланович (Огуде, 74), Рязанцев, Гащенков.

«Ахмат»: Городов, Плиев, Моххамади, Родолфо, Семенов, Анхель, Гиголаев, Швец (Мбенге, 77), Исмаэл, Балай (Иванов, 60), Митришев (Бериша, 64).

Предупреждения: Костюков (82), Бодул (84).

Удаление: Анхель (50).

16 (12)            удары(в створ)          3 (1)

12        фолы   14

7          угловые         3

2          офсайды         1

61        % владения мячом    39

«Амкар», который лидировал по игре, так и не смог пробить Городова. Пермяки заняли место в зоне стыковых матчах, «Ахмат» же закрепился в середине турнирной таблицы.

Фото: Сергей Дроняев

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