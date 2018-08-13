Премьер-лига. 3-й тур. «Зенит» одержал победу в Казани

В Казани состоялся заключительный матч 3-его тура российской Премьер-лиги. «Рубин», принимавший петербургский «Зенит», потерпел поражение со счетом 0:1.
Премьер-лига. 3-й тур
РУБИН — ЗЕНИТ — 0:1 (0:0)
Казань. 13 августа.
Стадион: «Казань Арена». 23 840 зрителей.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Рубин»: Джанаев, Сорокин, Навас, Кудряшов (Устинов, 44), Флорес, Байрамян, Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун, Бухаров (Шекари, 46).
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов (Ерохин, 46), Мак (Анюков, 86), Дзюба (Заболотный, 84).
Гол: 0:1 – Ерохин (78).
Предупреждения: Кудряшов (44), Мевля (54), Кузяев (64), Коновалов (74).
Удаление: Кузяев (71).
16 (4) удары (в створ) 7 (1)
12 фолы 9
3 угловые 3
2 офсайды 0
54% владения мячом 46%
С первых же минут подопечные Сергея Семака взяли инициативу в свои руки. Выдержав ряд позиционных атак, казанский клуб стал отвечать контрвыпадами, а самым опасным моментом едва не воспользовался Павел Могилевец: игрок промахнулся по мячу с выгодной позиции после прострела в штрафную площадь зенитовцев. У «Зенита» выделялся Артем Дзюба: нападающий активно раздавал пасы одноклубникам для реализации хорошего момента. Равная борьба не выявила победителя первого тайма, и на перерыв команды ушли при счете 0:0.
Во втором тайме борьба за мяч между командами стала более грубой и в ход пошли желтые карточки. Михаил Вилков дважды показал «горчичник» Далеру Кузяеву, и, таким образом, на 72-ой минуте клуб из Санкт-Петербурга остался вдесятером. Казанцы стали активнее атаковать ворота Андрея Лунева, а в итоге пропустили гол сами: Артем Дзюба отобрал мяч у Байрамяна, прострелил с фланга и Александр Ерохин пробил точно. Попытки «Рубина» отыграться ни к чему не привели: финальный свисток Михаила Вилкова зафиксировал победу гостям с берегов Невы. «Зенит» одерживает третью победу подряд в чемпионате и стал единоличным лидером российской Премьер-лиги.
Фото: твиттер клуба «Зенит»
Источник: еженедельник «Футбол»